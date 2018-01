– din iunie anul trecut şi până acum, la nivelul judeţului, s-au confirmat 34 de cazuri de rujeolă – majoritatea celor diagnosticaţi sunt copii cu vârste de până la 14 ani În săptămâna 8 – 12 ianuarie, la nivel naţional, s-au înregistrat 116 cazuri noi de rujeolă, iar dintre acestea 7 au fost în judeţul Bacău, situaţia fiind prezentată de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Cu aceste ultime cazuri, judeţul Bacău ajunge la un număr de 34 de cazuri de rujeolă confirmate, din iunie 2017 şi până în prezent, dar rămâne în continuare în zona cu risc scăzut, în comparaţie cu judeţele din vestul ţării. Cei care primesc acest diagnostic sunt izolaţi în unităţi medicale şi supravegheaţi atent de medici. La acest moment, în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău sunt internaţi doi adulţi şi patru copii, diagnosticaţi cu rujeolă. „Începând cu luna iunie 2017, la nivelul judeţului Bacău, s-au înregistrat 39 de suspiciuni de rujeolă, din care pentru 34 de cazuri există confirmarea serologică. Toate cazurile au fost izolate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, fie la Secţia Boli Infecţioase Copii, fie la Secţia Boli Infecţioase Adulţi. Menţionăm că 55% din cazuri aparţin mediului rural (Letea Veche, Valea Seacă – sat Cucova, Corbasca – sat Băcioi, Roşiori, Filipeşti, Blăgeşti, Tamaşi, Iteşti, Stănişeşti, Dofteana, Livezi, Ungureni – sat Bărtăşeşti), iar parte din aceste cazuri se constituie în două focare”, a declarat Anda Dumitrescu, purtător de cuvânt la Direcţia de Sănătate Publică Bacău. Focarele sunt aceleaşi. Unul la Cucova, în comuna Valea Seacă, cu trei cazuri confirmate, sursa de îmbolnăvire fiind un copil internat în Secţia de Pediatrie a Spitalului Adjud, iar al doilea este la Corbasca, sat Băcioi, cu şase cazuri confirmate, aici sursa nefiind cunoscută. Toţi cei care au intrat în contact cu persoanele diagnosticate din aceste două focare au fost supravegheate clinico-epidemiologic timp de 18 zile de la izolarea ultimului caz, iar faţă de copiii nevaccinaţi corespunzător vârstei a fost luată măsură de vaccinare antirujeolică. La finele săptămânii trecute, la nivelul întregii ţări, erau 10.423 de cazuri de rujeolă confirmate, cu 38 de decese. Din totalul celor care s-au îmbolnăvit, 95% nu au fost vaccinaţi împotriva rujeolei cu nicio doză de vaccin, iar peste 300 aveau o doză administrată. Cele mai multe cazuri de îmbolnăvire s-au înregistrat la copii cu vârste de până la 9 ani, dar şi la tineri cu vârste cuprinse între 20 şi 24 de ani. „La momentul acesta, în Secţia de Boli Infecţioase Adulţi sunt internate două persoane, din zona Comăneşti, iar la Secţia de Boli Infecţioase Copii sunt internaţi patru copii, toţi cu rujeolă, şi mai sunt întocmite actele pentru transferul a încă doi copii de la Spitalul Comăneşti.”

Mirela Romaneţ, purtător de cuvânt la SJU Bacău Repartiţia pe grupe de vârstă de persoanelor diagnosticate cu rujeolă la grupa de vârstă 0 – 1 an: 4 cazuri

la 1 an: 2 cazuri

la 2 ani: 2 cazuri

la 3 ani: 4 cazuri

la grupa de vârstă 5 – 9 ani: 5 cazuri

la grupa de vârstă 10 – 14 ani: 9 cazuri

la grupa de vârstă 15 – 19 ani: 2 cazuri

la grupa de vârstă 25 – 34: 2 cazuri

la grupa de vârstă 35 – 44 ani: 4 cazuri

