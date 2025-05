 Săptămâna Europeană de Luptă Împotriva Cancerului 25-31 mai 2025

Săptămâna Europeană împotriva cancerului (European Week Against Cancer EWAC) se desfasoara in fiecare an între 25 și 31 mai si are ca scop necesitatea abordării comprehensive a cancerului prevenție primară, depistare precoce, diagnostic și acces la tratament, reabilitare și îngrijiri paliative. De asemenea, se evidențiază și rolul fundamental pe care cercetarea și digitalizarea serviciilor de sănătate îl au în combaterea și controlul cancerului.

La fiecare 9 secunde, o persoana din Uniunea Europeana este diagnosticata cu cancer. În anul 2022 s-au înregistrat 1,3 milioane decese prin cancer. Povarea economică a cancerului în U.E este de peste 100 miliarde Euro.

În România trăiesc aproximativ 300.000 de oameni diagnosticați cu cancer. Riscul de deces prin cancer înainte de vârsta de 75 de ani este de 14%.

La nivelul judetului Bacau, la sfarsitul lunii aprilie 2025, erau ramase in evidenta un numar total de 9478 de persoane diagnosticate cu cancer. (din evidentele cabinetului de oncologie)

Uniunea Europeană a lansat Planul European de Luptă împotriva Cancerului, o inițiativă strategică cu patru direcții de acțiune:

 Prevenția – prin reducerea factorilor de risc: fumat, alcool, alimentație dezechilibrată, sedentarism, lipsa vaccinării.

 Depistarea precoce – prin programe de screening accesibile și gratuite.

 Accesul echitabil la tratament de calitate – inclusiv terapii moderne și inovatoare.

 Îmbunătățirea vieții persoanelor afectate de cancer – sprijin psihologic, reinserție profesională, îngrijiri paliative.

România a alocat fonduri importante atât pentru investiții în tehnologie și infrastructură, cât și pentru creșterea accesului la tratamente inovative și servicii medicale îmbunătățite. Fondurile provin din Fondul de Coeziune (FSE+ și FEDER), PNRR, EU4Health, Horizon și din bugetul național.

Astfel, incurajam ca toți oamenii să adopte un stil de viață sănătos, să participe la programele de screening disponibile și să se informeze din surse oficiale privind prevenirea cancerului.