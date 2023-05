„Sanity” – excelența în educația sanitară, la jubileu

Manifestările celei de-a X-a ediții a Simpozionului internațional „Sănătate prin educație” au reunit nume importante din viața medicală, dar și a educației sanitare preuniversitare din Italia, Belgia și Irlanda, parteneri ai Școlii Sanitare Postliceale „Sanity”.

În perioada 11-13 mai, în Bacău, s-a desfășurat ediția a X-a a Simpozionul internațional „Sănătate prin educație”, organizat de „Asociația pentru Promovarea Învățământului European”, Școala Sanitară Postliceală „Sanity” și Editura „Stagira”. Evenimentul a marcat 10 ani de la înființarea prestigioasei instituții de învățământ specializat, beneficiind de prezența a numeroase personalități din domeniul medical și din cel al educației sanitare, inclusiv oaspeți din afara țării – Dino Galati Rando, președintele „Uniscuole” Italia, dr. Nestor Tache de la „Orpea” Belgia, Andrei Sochircă, directorul geneneral al Colegiului de medicină din Bălți, Republica Moldova, Claudia Budea, director general la „UniSync Recruitment” din Irlanda. Dintre invitații din țară și cei locali reținem prezența profesorilor Mihai Pavăl și Viorel Stan, experți ARACIP, a lui Edmond Ciumașu de la Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă” Iași, Codrin Rebeleanu, medic primar legist la Bistrița Năsăud, Diana Bulgaru, directorul Institului de Medicină Legală Iași, Dana Rusu, managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, prof. univ. dr. Adrian Cotârleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, prof. dr. Aura Crețu, managerul general la Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, Constantin Poiană, managerul Spitalului „Profesor Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși ș.a. Deschiderea evenimentului a avut loc în amfiteatrul Școlii Sanitare Postliceale ,,Sanity’’ Bacău, în acordurile prețioase ale elevilor de la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, mesajul de bun venit fiind adresat de către prof. Lăcrămioara Mocanu, președintele „Sanity” Bacău. „Sărbătorim 10 ani de când Școala Sanitară Postliceală «Sanity» a luat ființă în județul nostru. Dincolo de acești ani, ne mai leagă și o muncă de peste 31 de ani investită în această școală”, a punctat Lăcrămioara Mocanu, președinta „Sanity” Bacău.

Mii de absolvenți, în cei 10 ani de existență „Sanity”

La rândul său, Codrin Rebeleanu, medic primar legist, vicepreședintele Asociației pentru Promovarea Învățământului European (APIEM), unul dintre cei care au pus bazele înființării Școlii „Sanity”, a prezentat un scurt istoric al instituției de învățământ sanitar, subliniind eforturile susținute de-a lungul anilor de întreaga echipă de profesioniști. „Dacă aș fi fost eu la cârmă, și nu doamna Lăcrămioara Mocanu, cel mai probabil că această școală n-ar fi existat. Pentru simplul motiv că, la început, am zis că «E al naibii de greu. Nu-ți dai seama la ce ne înhămăm». Și, iată!, am făcut-o. (…) După autorizare, am început cursurile cu trei clase de elevi, în cele două săli de la sediul inițial, de pe str. Bicaz. Ideea noastră a fost să facem o școală altfel care să pună accentul pe calitate și … pe cursanți. (…) Sistemul de învățământ poate să existe fără oricare element – fără programă, fără profesor etc, dar fără elev, nu”, a rememorat dr. Codrin Rebeleanu. De-a lungul celor 10 ani de activitate medical – educațională, prin Consorțiul „Sanity”, format din Școala Sanitară Postliceală „Sanity” Bacau, Onești și Comănesti, au trecut aproximativ 2.000 de elevi de la specializările asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneo-fizio-kineto terapie. Mulți dintre absolvenți au ajuns să profeseze în spitalele de stat din județ și în clinici private, iar o bună parte au optat pentru a lucra în afara țării – Germania, Italia, Marea Britanie, Irlanda, Norvegia, Belgia și Spania.

1 de 5

Onor echipei de profesioniști și colaboratorilor de seamă

În continuare, organizatorii le-au oferit invitaților colaboratori plachete aniversare prin care au marcat jubileul relației profesionale cu aceștia. Un moment inedit a fost cel rezervat unui absolvent la Școlii „Sanity”, asistentul medical Ciprian David, care, la câțiva ani de la absolvirea Școlii „Sanity”, a ajuns să fie coleg, profesând meseria pe care a îmbrățișat-o, în cadrul echipelor de militari români trimiși pentru menținerea securității în Afganistan. Au urmat activitățile științifice, o parte dintre invitați prezentând lucrări de interes din domeniul educațional sanitar, dar și medical, toate avându-l ca piesă centrală pe asistentul medical. Prima zi a simpozionulului s-a încheiat cu o degustare de produse în cadrul campaniei ,,Milităm pentru bun, sănătos și local’’, oferite de mărcile Auchan și Huzur, precum și o degustare de vinuri, asigurate de renumita podgorie Cotnari. Cei interesați au fost invitați să se delecteze și la o microexpoziția cu simboluri medicale, insigne și plachete, amenajată la intrare.

1 de 3

Balul absolvenților

Vineri, 12 mai, a doua zi a evenimentului, a inclus o serie de prelegeri cu tematici sanitare, în amfiteatrul Școlii Sanitare Postliceale „Sanity”. Au fost abordate subiecte de interes, extrem de complexe, de la „Infecțiile asociate asistenței medicale”, „Importanța educației sexuale și prevenirea bolilor cu transmitere sexuală în rândul adolescenților”, la „Managementul pacientului critic în prespital și „Planningul familial” ori „Îngrijirea pacientului cu stop cardio respirator”. În aceeași zi, a avut loc și festivitatea de absolvire a elevilor Școlii „Sanity” care, timp de trei ani, s-au pregătit pentru a îmbrățișa meseriile de asistent medical generalist, asistent în balneo-fizio-kineto terapie și asistent medical de farmacie. Absolvenții au defilat din Piața Tricolorului până la Sediul „Sanity”, unde șefii de promoție ai anului III au predat ștafeta celor care au trecut în anul terminal de studiu. Ultima zi a manifestării a fost rezervată profesorilor și, în egală măsură, elevilor Școlii „Sanity”, care au expus diverse lucrări, evident, cu tematici medicale de actualitate.

Olimpiada „Sanity”, la a cincea ediție

Consemnăm și că, în perioada 5 – 6 mai, Consorțiul „Sanity” a organizat, în preambulul simpozionului, evenimentul „Asistentul medical – punte între starea de sănătate și boală a pacientului”. Ajuns deja la cea de-a cincea ediție, concursul a marcat „Ziua internaţională a asistenţilor medicali” (International Nurses Day). Inițiat în anul 2017, de prof. Smaranda Țintaru, de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Bacău, proiectul a reunit elevi și cadre didactice de la unitățile de învățământ cu profil sanitar din județ și din zona Moldovei. Concursul pe meserii pentru calificarea de asistent medical generalist a avut două secțiuni, una pentru proba practică și alta pentru proba scrisă. Pentru anul viitor, proiectul este programat să se desfășoare la Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din Onești.

1 de 4

„Sanity Academy”

Nu în ultimul rând, notăm și ambițiosul proiect demarat de echipa de la „Sanity” de edificare a Academiei „Sanity”, o prelungire a învățământului sanitar preuniversitar. Practic, după extinderea ofertei educaționale a Școlii „Sanity”, prin noile specializări introduse, s-a trecut la o etapă superioară, completându-se oferta educațională cu nivelul universității. Astfel, „Sanity Academy” va beneficia de 11 amfiteatre, 4 laboratoare (anatomie, informatică, farmacie, nursing), o bibliotecă și 2 birouri, 5 săli de conferință, 36 de camere de cazare a elevilor și studenților, 2 spații de relaxare cu toate dotările aferente (cafenea, biliard și alte jocuri de socializare), un restaurant (bucătărie, spațiu de servire) și o sală de lectură. Școala Sanitară Postliceală „Sanity”, împreună cu „Sanity Academy”, își propun să creeze un mediu de educație și formare profesională, centrat pe elev și student, în contextul unei educații moderne, promovând un dialog permanent, deschis și flexibil, care să stimuleze formarea profesională de calitate. „La «Sanity», se descoperă și se dezvoltă abilități, se încurajează concurența și performanța, se formează gândirea critică și se oferă șanse reale de calificare, în domeniul sănătății și asistenței pedagogice. Serviciile pe care le oferim se bazează pe calitate, performanță, promovarea valorilor europene, egalitatea de șanse pentru toți participanții la proces și deschiderea către învățare pe tot parcursul vieții”, au subliniat reprezentanții instituției de învățământ.

„Simpozionul «Sănătate prin educație» este un eveniment de marcă, ce atrage în fiecare an personalități importante din lumea medicală spre a crea modele și bune practici în rândul viitorilor asistenți medicali. Nu ne este indiferent ce se întâmplă cu acești tineri care au dorința de a lucra în spitale, farmacii sau centre de recuperare. Ne dorim să fie oameni implicați, pe care te poți baza în actul medical și al căror parcurs să facă cinste școlii pe care au urmat-o. Sanity sărbătorește azi 10 ani de Școală sanitară postliceală. Sunt mult mai mulți ani de când Asociația pentru Promovarea Învățământului European se implică în diverse proiecte de educație și de calibrare a formării profesionale cu realitatea de pe piața forței de muncă. Ne implicăm activ în inițierea carierei tinerilor, punând în legătură absolvenții și chiar elevii noștri cu principalii solicitanți de personal din domeniul medical din țară și din străinătate. Le mulțumim celor care vor veni alături de noi pe perioada celor trei zile dedicate asigurându-i că vor avea parte de surprize plăcute și că vor întâlni oameni cu adevărat deosebiți! ” – Mocanu Lăcrămioara, președintele Școlii Sanitare Postliceale „Sanity”

1 de 8