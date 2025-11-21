SANITY DE CRĂCIUN DĂRUIEȘTE!

Școala Sanitară Postliceală „Sanity” – Evenimente dedicate Zilei Naționale și Sărbătorilor de Iarnă

În apropierea sărbătorii Nașterii Domnului și a întregii perioade festive care marchează finalul anului, Școala Sanitară Postliceală „Sanity” din Bacău, împreună cu centrele din Onești și Comănești, anunță organizarea unei serii de activități culturale, educaționale și caritabile menite să aducă bucurie, solidaritate și spirit comunitar.

Programul festiv va debuta cu celebrarea Zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României. În acest context, unitatea noastră va găzdui o expoziție de obiecte tradiționale românești, realizată cu sprijinul elevilor și al cadrelor didactice. Pe data de 28 noiembrie, în amfiteatrul școlii, va avea loc o serbare dedicată Marii Uniri și se va încheia într-o atmosferă de sărbătoare, prin oferirea tradiționalei mese românești, din partea Președintei instituției, doamna Lăcrămioara Mocanu.

În continuarea activităților dedicate sărbătorilor de iarnă, școala va derula următoarele evenimente:

• 27 noiembrie 2025 – „Atelierul de Iarnă”, organizat în cadrul Bibliotecii școlii, unde elevii vor confecționa decorațiuni de Crăciun ce vor fi expuse și valorificate ulterior la Târgul de Crăciun Sanity.

• 5 decembrie 2025 – Târgul de Crăciun Sanity, ediția a V-a, cu caracter caritabil; fondurile obținute vor fi direcționate către copii și familii aflate în dificultate.

• 8 decembrie 2025 – Campania „Donează sânge și salvează!”, ediția a V-a, desfășurată la Centrul de Transfuzii Bacău; bonurile primite de voluntari vor fi utilizate pentru achiziția de alimente și dulciuri oferite copiilor din medii defavorizate.

• 16–17 decembrie 2025 – colindul tradițional al elevilor Sanity în instituțiile partenere, prin care se va transmite spiritul și bucuria Crăciunului.

• 18 decembrie 2025 – acțiune caritabilă de distribuire a cadourilor către copii și familii vulnerabile, realizată de elevii școlii, însoțiți de diriginți.

• 19 decembrie 2025 – ultima zi de activitate din acest an, dedicată celebrării rezultatelor lunii și momentului „Secret Santa”, într-un cadru festiv.

Prin aceste inițiative, Școala Sanitară Postliceală „Sanity” își reafirmă angajamentul față de promovarea tradițiilor românești, formarea caracterului moral al elevilor și sprijinirea comunității locale.

La final de an, colectivul Sanity transmite tuturor elevilor, colaboratorilor și partenerilor urări de Sărbători binecuvântate, pace, sănătate și bucurie alături de cei dragi. Reamintim că adevărata lumină a Crăciunului se găsește în generozitate, solidaritate și faptele bune prin care dăruim speranță celor ce au nevoie de ea.

Vă invităm cu deosebită căldură să participați la evenimentele organizate și să celebrăm împreună această perioadă încărcată de sens și emoție.