Samsung Galaxy S25: Lansare cu inovații AI

Samsung a dezvăluit noua serie Samsung Galaxy S25 în cadrul evenimentului Unpacked din San Jose, California. Noile modele vin cu o serie de funcții AI inovatoare și îmbunătățiri hardware față de generația anterioară.

Gama include trei modele principale: Galaxy S25, S25 Plus și S25 Ultra, toate având aceleași prețuri ca versiunile S24 de anul trecut. În plus, Samsung a surprins publicul cu un al patrulea model misterios – Galaxy S25 Edge, despre care detaliile sunt încă neclare.

Design și display

Aspectul general al telefoanelor rămâne similar cu cel al seriei S24, însă există diferențe vizuale subtile. Modelele S25 și S25 Plus au câte trei camere pe spate, în timp ce S25 Ultra are patru. De asemenea, Ultra păstrează stilusul S Pen. Modelele sunt construite cu rame din aluminiu (S25, S25 Plus) și titan (S25 Ultra), având certificare IP68 pentru rezistență la apă și praf.

Ecranele AMOLED diferă în dimensiuni și rezoluție:

S25 : 6.2 inch, rezoluție 2340x1080p

: 6.2 inch, rezoluție 2340x1080p S25 Plus : 6.7 inch, rezoluție 3120x1440p

: 6.7 inch, rezoluție 3120x1440p S25 Ultra: 6.9 inch, rezoluție 3120x1440p, cu strat anti-reflexie

Pentru prima dată după ani de design cu margini drepte, modelul Ultra revine la un ecran cu colțuri curbate.

Cameră și performanță

Sistemele de camere rămân similare cu cele ale seriei S24:

S25 și S25 Plus : Cameră principală de 50 MP, ultrawide de 12 MP și telefoto de 10 MP (zoom optic 3x).

: Cameră principală de 50 MP, ultrawide de 12 MP și telefoto de 10 MP (zoom optic 3x). S25 Ultra: Cameră principală de 200 MP, ultrawide de 50 MP, telefoto de 10 MP (zoom optic 3x) și telefoto de 50 MP (zoom optic 5x).

Toate modelele au cameră frontală de 12 MP și pot înregistra video 8K.

Pe partea de performanță, toate telefoanele vin cu Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM și opțiuni de stocare de la 128GB (S25) până la 1TB (S25 Ultra). Din păcate, nu există slot microSD.

Funcții AI avansate

Samsung adaugă noi funcții AI menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor:

Cross App Actions : Căutări în mai multe aplicații simultan (ex. găsirea unui restaurant și trimiterea locației prin mesaj).

: Căutări în mai multe aplicații simultan (ex. găsirea unui restaurant și trimiterea locației prin mesaj). AI Select : Sugestii contextuale pentru acțiuni rapide.

: Sugestii contextuale pentru acțiuni rapide. Căutare conversațională : Ajustează setările în funcție de solicitări naturale.

: Ajustează setările în funcție de solicitări naturale. Circle to Search cu recunoaștere audio: Înlocuiește aplicații precum Shazam pentru identificarea sunetelor.

Baterie și încărcare

Capacitatea bateriilor variază între modele:

S25 : 4000 mAh

: 4000 mAh S25 Plus : 4900 mAh

: 4900 mAh S25 Ultra: 5000 mAh

Încărcarea rămâne un punct slab comparativ cu alte flagship-uri Android:

S25 și S25 Plus : Încărcare rapidă de 25W

: Încărcare rapidă de 25W S25 Ultra : Încărcare de 45W

: Încărcare de 45W Toate modelele: Încărcare wireless de 15W și PowerShare pentru încărcarea altor dispozitive.

Seria Galaxy S25 aduce îmbunătățiri minore la nivel hardware, însă inovațiile AI sunt aspectul definitoriu al noilor modele. Cu toate acestea, diferențele dintre S25 Plus și S25 Ultra devin mai subtile, ceea ce pune sub semnul întrebării justificarea diferenței de preț de 300 de dolari. Rămâne de văzut dacă modelul surpriză, Galaxy S25 Edge, va aduce o nouă direcție în gama Samsung.