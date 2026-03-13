Salariul minim brut va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026. Majorarea netă pentru angajați: aproximativ 120 de lei

Salariul minim brut pe economie va crește, începând cu 1 iulie 2026, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern. Majorarea este de 275 de lei brut, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 6,8%.

În termeni neti, creșterea va fi însă mai redusă. Potrivit calculelor oficiale, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, luând în calcul deducerea de 200 de lei, ceea ce înseamnă un plus de circa 125 de lei pentru angajați.

Tot de la 1 iulie 2026, tariful orar aferent salariului minim brut va fi de 25,949 lei pe oră, calculat pentru un program complet de lucru de 166,667 ore pe lună, în medie.

Datele Ministerului Muncii arată că în prezent aproximativ 831.382 de salariați sunt remunerați cu salariul de bază minim brut garantat în plată. După majorare, numărul persoanelor care vor beneficia de creșterea salariului minim ar putea ajunge la circa 1.759.027 de angajați.

În același timp, creșterea salariului minim va genera venituri suplimentare la bugetul de stat, în principal din impozitul pe venit și din contribuțiile sociale. Ministerul Muncii estimează că încasările suplimentare ar putea depăși 700 de milioane de lei la nivel național.

„Astăzi am deblocat o decizie importantă pentru oamenii care muncesc cinstit şi corect în România. În şedinţa de Guvern am adoptat hotărârea privind creşterea salariului minim. Este o măsură pentru care PSD s-a luptat încă de anul trecut”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Acesta a subliniat că majorarea salariului minim va avea și efecte asupra veniturilor bugetare. „Din multe efecte, unul este o colectare mai mare la buget pe impozitul pe venit. Bugetul va primi peste 700 de milioane de lei în plus din creşterea salariului minim”, a afirmat ministrul.

Noua valoare a salariului minim va intra în vigoare la jumătatea anului 2026 și va influența atât veniturile angajaților plătiți la nivelul minim pe economie, cât și costurile suportate de angajatori.