Șah / O nouă competiție băcăuană pentru copii

La finalul săptămânii trecute, în incinta Arena Mall din Bacău s-a desfășurat un campionat de șah pentru copiii cu vârsta de până în 14 ani.

La acest concurs au participat 45 de șahiști ce au jucat pe parcursul a cinci runde în sistem elvețian a câte 15 minute fiecare.

Competiția a fost arbitrată de Cătălin Artene (arbitru principal) și Ionel Pâslariu (arbitru secundar), iar directorul concursului a fost instructorul sportiv de șah, inginer Radu Hanga, care a declarat:

„Ne bucurăm că de la an la an interesul pentru acest sport al disciplinei atrage din ce în ce mai mulți copii”.

Primii trei clasați la fiecare categorie de vârstă

Under 8: 1) Sebastian Micu, 2) Mihai Stoica, 3) Alexandru Luca.

Under 10: 1) Nectarie Abageru, 2) David Budu, 3) Parascheva Pâslariu.

Under 12: 1) Petru Petrache, 2) Tudor Abageru, 3) David Coman.

Under 14: 1) David Muraru, 2), Medeea Boboc, 3) Matei Ursu.