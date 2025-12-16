Șah: Cupa de Crăciun a ajuns la ediția cu numărul șapte

În așteptarea lui Moș Crăciun, cu toții ne adunăm în jurul bradului. Până la momentul ornării bradului, 27 de copii frumoși și cuminți au preferat să se adune în jurul mesei cu 64 de pătrățele.

Au făcut-o cu ocazia celei de-a șaptea ediții a Cupei de Crăciun la șah, organizate la Arena Mall, la finalul săptămânii trecute, de unul dintre entuziaștii Bacăului în ceea ce privește sportul minții, instructorul de șah Radu Hanga.

Rezervat copiilor până în 14 ani, turneul, devenit unul de tradiție, a avut pe lista înscrișilor 38 de nume, însă, din motive obiective, prezența s-a redus, așa cum aminteam, la 27. 27, dar buni; a observat asta și Moș Crăciun!

Concursul a avut cinci runde a câte 15 minute fiecare rundă, în sistem elvețian, iar arbitrajul a fost asigurat de Cătălin Artene.

Premianții Cupei de Crăciun 2025- Arena Mall

Categoria Under 8 : 1) Albert Rabac, 2) Filip Manolache, 3) Dan Schipor.

Categoria U10 : 1) Darius Mocanu, 2) Anastasia Nechifor, 3) Dimitrie Lazăr.

Categoria Under 12 : 1) Petro Petrache, 2) Gabriel Florea, 3) Eliza Chicuș.

Categoria U14 : 1) David Tarcău, 2) Davide Muraru, 3) Eyal Ciuchi.