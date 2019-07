Vara e regină și concediul este prințul ei. Dar până să pleci în concediu, dacă nu ai făcut-o deja, încearcă să iei în calcul alte metode de relaxare. Una dintre acestea, și probabil foarte la îndemână, este o plimbare pe bicicletă. Sigur, și aceasta poate fi de mai multe feluri, dacă e să ne referim la mediul în care pedalăm. Pentru o mai bună radiografie a acestui hobby, am ales sprijinul specialiștilor, dar și împătimiților de biciclete.

Între beneficii și plăcere

Mersul pe bicicletă este o mișcare pe care o fac oamenii în timpul liber, un mod de a petrece timpul într-un mod plăcut. Pe bicicletă poate merge oricine, de la cei mai mici până la cei vârstnici, indiferent dacă ai sau nu probleme de sănătate. Mai mult decât atât, mersul pe bicicletă protejează articulațiile la genunchi și la spate. Pentru ca mersul pe bicicletă să fie o plăcere, este foarte important ca bicicleta să fie aleasă corespunzător. Pentru oraș și parc este un anumit tip de bicicletă, iar pentru toate drumurile este alt tip de bicicletă, MTB sau „mountain bike”, așa cum o știe toată lumea.

Unde ne plimbăm pe bicicletă?

În Bacău sunt câteva trasee foarte plăcute și care pot fi parcurse în funcție de experiență. Începătorii, care au nevoie de un traseu fără dificultăți se pot deplasa pe strada Ștefan cel Mare și după trecerea podului fac prima la dreapta pe lângă albia Nigelului până pe malul Bistriței. De acolo, dacă alegeți să mergeți spre nord se poate ajunge în parcul Gherăiești, și mai departe spre Lilieci și Gârleni, acesta fiind un traseu foarte ușor și relaxant. Un alt traseu, dar care capătă un grad ușor de dificultate, este în pădurile din jurul Bacăului, respectiv Luncani, Podiș, Valea Budului. Alt traseu ar fi spre Măgura, un traseu care impune deplasarea până la un moment dat pe șosea și nu este recomandat persoanelor începătoare. Dar și traseele de la Măgura sunt mai dificile, fiind cu multe pante abrupte și trebuie să fii bine antrenat.

Echipamente și accesorii

Plimbarea pe bicicletă nu ar trebui să fie făcută la voia întâmplării, în sensul că atunci când faci acest lucru este recomandat să ai un echipament potrivit. De aceea nu este recomandat bumbacul, care atrage umezeala din transpirație, nu se usucă rapid și la un moment dat îți dă senzația de frig, mai ales dacă te deplasezi prin pădure. Dar cel mai importante sunt casca de protecție și luminile care sunt obligatorii și care sunt pentru siguranța ta.

„Noi recomandăm biciclete potrivite pentru fiecare, după înălțime și vârstă și în funcție de confortul dorit. Ce pot să vă spun este că din ce în ce mai mulți băcăuani sunt pasionați de biciclete pentru că din ce în ce mai mulți vin și închiriază de la noi. A crescut și numărul celor care își achiziționează biciclete, care iubesc această formă de mișcare și pe care o desfășoară din ce în ce mai mult împreună cu familia”, a declarat Florin Cristea, manager Happy Sport Bacău.

Pe bicicletă, în familie

Un exemplu de practicare al acestei forme de mișcare în familie îl avem de la Cristian Sandu care s-a îndrăgostit de bicicletă în anul 2014. Încet, încet, microbul a ajuns și la soția lui, Andreea, dar și la copiii săi. „Când am început eu nu erau biciclete prea competitive. Erau biciclete grele, calorifere, cum le spuneau prietenii mei”, povestește Cristi Sandu care a precizat că în ziua de azi, când mergi la o competiție, dacă vinzi 20 de biciclete de acolo îți poți achiziționa cu banii obținuți un apartament destul de luxos. Și Cristi Sandu a făcut câteva recomandări de trasee, din punctul său de vedere cel mai apreciat fiind zona pădurii Trebeș. Pasionații de biciclete pot participa și în competiții, acestea fiind clasificate după experiență: clasă Elit, pentru profesioniști, legitimați și pentru Amatori. Există, desigur, și categorii de vârstă. „Noi practicăm acest sport în familie. Și eu, și Andreea (soția-n.r.), și copiii. Când era cea mică prea mică, am căutat un căruț special pentru ea, să o ținem după noi. Nu am găsit în România așa că am luat unul din Germania. Eu tot timpul mi-am îndreptat copiii spre sport, spre mișcare”, a povestit Cristian Sandu specificând că au o satisfacție maximă când sunt cu toții, împreună, în natură.