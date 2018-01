Nu sunt un tip alarmist care să aplece urechea la toate isteriile ce se nasc din te miri ce, nici măcar la cele din zona politicii, acolo de unde, de cele mai multe ori, dau năvală peste noi cele mai descurajante și…revoltătoare vești. Dar, parcă, psihicului colectiv i-ar fi plăcut să începem anul într-o notă pozitivă, fără să ne gândim la scumpiri, schimbări profunde în legislație ș.a.m.d. Pentru că românii chiar își doresc să le fie bine. Și asta, nu de ieri, de azi, ci de sute de ani, de când strămoșii noștri, nu-i așa?, ca să alunge spiritele rele adunate de-a lungul anului, se costumau cât mai colorat, mai…hidos posibil, făcând zgomote din zurgălăi, tălăngi și dobe sau alte năzdrăvănii… Dintotdeauna, au sperat românii la acel trai armonios, lipsit de grija zilei de mâine, în care familia și cei dragi sunt în siguranță. Nici nu și-au dorit prea multe, doar să fie sănătoși și…să aibă ce pune pe masă. Știu și sunt de acord că unele decizii ale guvernanților nu sunt tocmai ok, în ele regăsindu-se acele dorințe egoiste ale parlamentarilor de a le scăpa pielea „confraților” penali din partid. Grav este că tot iureșul ăsta cu modificările legilor justiției sau cu relaxarea fiscală a dus artificial, cred eu, la…perspective deloc încurajatoare pentru românul de rând. Căci, alta ar fi fost situația acum dacă toți cei de care depind țara și poporul (fie că sunt parlamentari aflați la putere sau în opoziție, fie sunt guvernatori ai Băncii Naționale sau responsabili ai diferitor instituții publice) ar fi gândit și acționat pentru bunăstarea României, a românului. Or, niciunii dintre ei nu s-au gândit o clipă că poporul suferă din cauza zarvei din politică. Pentru că, de pildă, un euro puternic, doar românului de rând îi va scumpi viața (alimentele, ratele la bancă, factura la curent, gaz, telefon ori tv ș.a.). Gesturile anapoda din politică vor genera mereu efecte negative asupra vieților noastre. Să bată, deci, dobele în toată țara, doar-doar or alunga spiritele rele. Pe vecie. 0 SHARES Share Tweet

