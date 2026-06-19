Pentru că sănătatea copiilor este importantă, trebuie să știm că în orașul nostru avem terapeuți dedicați și specializați în pediatrie, chiar unici în oraș, care aduc Bacăul într-o lumină pozitivă. Prin munca lor, aceștia oferă speranță și bucurie atât copiilor și familiilor din orașul nostru, cât și celor din întreaga țară și din țările învecinate.

Cu această ocazie, o cunoaștem pe doamna kinetoterapeut Mihai Eliza, care se evidențiază în orașul nostru prin faptul că este specializată în terapia Cuevas Medek Exercises. În cele ce urmează, o vom lăsa să ne spună mai multe despre această metodă de recuperare și despre activitatea pe care o desfășoară în Bacău, la cabinetul său de recuperare medicală pediatrică Kineto by ELI:

„Folosind cu copiii cu afecțiuni neurologice, cu bebeluși diagnosticați cu întârziere în dezvoltarea motorie și sindroame genetice exerciții din kinetoterapia clasică și văzând că rezultatele sunt lente sau nefuncționale, această durere și neîmplinire au trezit în mine dorința de a ajuta cât mai eficient și într-un timp cât mai scurt micii mei pacienți și familiile acestora. Astfel, am tot căutat o soluție. Am descoperit terapia CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME), despre care vă voi vorbi pe baza unor studii științifice reale, foarte importante pentru înțelegerea muncii mele.

CME este o terapie fizică ce abordează copiii care suferă de o întârziere în dezvoltarea motorie, cauzată de factori necunoscuți/nediagnosticați sau cunoscuți, precum suferințe ale creierului imatur ori sindroame genetice (non-degenerative) care afectează Sistemul Nervos Central (SNC). Din perspectiva terapiei CME este obligatoriu să menționăm Paralizia Cerebrală (PC) atunci când analizăm cauzele acestor probleme de dezvoltare motorie ale copiilor și evidențiem faptul că National Institute for Neurological Disorders and Stroke (NINDS) relatează că, dintr-un procent de 100% de copii născuți și diagnosticați cu o formă de PC, 70% dintre ei au o cauză necunoscută a bolii, care rămâne nediagnosticată până în jurul vârstei de 3 ani. Aceasta este observată până la o vârstă mai înaintată în scopul unei diagnosticări corecte și precise, iar tratamentul motor este început tardiv, spre deosebire de restul de 30%, pentru care cauza este cunoscută încă din perioada pre-, peri- și postnatală și care beneficiază de un diagnostic rapid și de începerea timpurie a terapiei.

Terapia CME pune la dispoziția fizioterapeutului certificat un instrument de evaluare și îl ghidează în luarea deciziei de începere a tratamentului fizic motor neinvaziv înainte de diagnosticarea corectă de către medicii specialiști, fără a întârzia intervenția în cazul copiilor care se află în procentul celor 70% diagnosticați tardiv cu paralizie cerebrală. De asemenea, evidențiem faptul că și alte afecțiuni genetice sunt diagnosticate relativ târziu. Din experiența clinică personală, testarea genetică reprezintă uneori un impediment din cauza costurilor ridicate, uneori exorbitante. Cu toate acestea, în aceste cazuri, terapia începe mult mai devreme decât vârsta de 3 ani, deoarece semnele și simptomele sunt mai evidente, iar părintele este convins că trebuie să acționeze.

Această terapie poate fi aplicată încă de la vârsta de 3-4 luni și până când copilul atinge și controlează mersul independent. Studiile de specialitate au demonstrat de-a lungul anilor că achizițiile în dezvoltarea motorie sunt, în linii mari, aceleași pentru toți copiii. Astfel, la 4 luni copilul are controlul capului în poziție verticală, la 6 luni poate menține poziția șezând cu sprijinul propriilor mâini, la 8-9 luni și chiar mai devreme poate ajunge independent din poziția culcat în șezut, iar în jurul vârstei de 10 luni și uneori mai devreme poate ajunge în ortostatism ținându-se de un obiect, fiind capabil să își susțină propria greutate cu suport minim. Până la vârsta de 16 luni, majoritatea copiilor încep să meargă independent.

Tonusul muscular normal poate determina o variație a duratei necesare atingerii acestor achiziții motorii, fără ca aceasta să reprezinte statistic o întârziere în dezvoltare. Această variație este de aproximativ două luni (±) pentru controlul capului, menținerea poziției șezând cu sprijin și alte etape similare. În schimb, când vorbim despre dobândirea mersului independent, variația poate fi de până la șase luni. Prin urmare, atunci când copilul depășește cu aproximativ două luni termenul estimat pentru controlul capului, al trunchiului sau pentru ortostatismul cu susținerea propriei greutăți, ori atunci când a împlinit 16 luni și încă merge susținut, este indicat ca părintele să solicite o evaluare din partea unui terapeut certificat CME.

Conform NINDS, „părinții sunt primii care, de cele mai multe ori, suspectează că achizițiile motorii ale copiilor lor nu se încadrează în limitele normale”. De aceea, încurajăm părinții să își asculte instinctul și să solicite opiniile unor specialiști. Facem acest îndemn deoarece, de multe ori, cei din jurul părintelui care ajută sau supraveghează creșterea copilului spun: „Nu îți face griji, nu toți copiii se dezvoltă în același fel, este puțin leneș, mai lasă-i timp și vei vedea că totul va fi bine”. Dar ce se întâmplă dacă îngrijorările părintelui sunt reale? Nu va întârzia această situație începerea recuperării și nu va permite agravarea problemelor copilului?

Cu drag, iubire și multă empatie, provenind și eu dintr-o familie care are un copil cu paralizie cerebrală, îmi dedic mult timp supraspecializărilor și practicii. Acest lucru mă împlinește și reprezintă o parte deosebit de importantă din viața mea. Sunt mândră că sunt băcăuancă și că îmi desfășor activitatea în Bacău.

În scurt timp urmează să mă certific ca terapeut CME nivel 3, un nivel avansat pentru care am muncit peste 280 de ore: 160 de ore de studiu și practică alături de instructorul de nivel 4 din România, Adrian Stupinean, la București, 40 de ore cu instructorul de nivel 4 Antonio Tripodo în Italia și, cu mare onoare, 80 de ore de practică în Santiago de Chile, alături de însuși creatorul metodei, Ramon Cuevas.

În prezent, din câte cunosc, sunt al treilea terapeut din țară care va obține această certificare. Mulțumesc creatorului metodei și mă mândresc cu colegii mei, cu toți instructorii cu care am interacționat și îi mulțumesc în mod special instructorului de nivel 4 și mentorului meu, Adrian Stupinean, pentru tot ceea ce m-a învățat, pentru încurajarea și sprijinul oferite în dezvoltarea mea profesională.

Mulțumesc soțului meu, Mihai Alexandru, și fiicei mele pentru înțelegerea și susținerea oferite pe tot parcursul acestui drum. Sunt recunoscătoare: metoda CME mi-a schimbat viața mie și sutelor de copii cu care am lucrat, veniți zilnic din orașele învecinate, din întreaga țară și chiar din alte state, precum Serbia, Germania, Anglia și Belgia, pentru a beneficia de această terapie pe care nu doar eu, ci și mulți părinți, o considerăm una dintre cele mai eficiente disponibile în prezent.”