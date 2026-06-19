Benzi de urgență pe drumurile expres. Ministerul Transporturilor modifică normativul de proiectare pentru creșterea siguranței rutiere

Drumurile expres construite în România vor beneficia, pe viitor, de benzi de urgență similare celor de pe autostrăzi, după ce Ministerul Transporturilor a aprobat modificarea normativului tehnic de proiectare pentru această categorie de infrastructură.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Transporturi, Horațiu Cosma, care a precizat că schimbarea vine în urma analizării unor accidente grave produse în ultimii ani pe drumuri expres, unde lipsa unei benzi de urgență dedicate a reprezentat un factor de risc.

Potrivit oficialului, normativul aflat în vigoare prevedea până acum doar un acostament asfaltat de dimensiuni reduse. În numeroase situații, șoferii care opreau în caz de defecțiune sau urgență considerau că se află în afara părții carosabile, însă vehiculele rămâneau parțial pe banda de circulație, crescând semnificativ riscul producerii unor accidente.

Noua reglementare prevede lărgirea platformei drumurilor expres de la 21,5 metri la 23 de metri și amenajarea unei benzi de urgență cu lățimea de 2,5 metri pe fiecare sens de circulație. De asemenea, podurile, pasajele și viaductele vor fi proiectate conform noii configurații.

Modificările vor fi aplicate inclusiv proiectelor aflate deja în faza de proiectare, iar pentru drumurile expres aflate în exploatare vor fi introduse soluții compensatorii. Acestea constau în amenajarea unor alveole pentru opriri de urgență la intervale cuprinse între 1,5 și 3 kilometri.

Procesul de revizuire a normativului a fost realizat cu sprijinul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și al reprezentanților Poliției Române, care au participat la grupul de lucru constituit pentru elaborarea noilor prevederi.

Autoritățile consideră că măsura va contribui la reducerea riscurilor pentru participanții la trafic și la alinierea standardelor de proiectare a drumurilor expres la nivelul cerințelor de siguranță aplicate autostrăzilor.

În prezent, România are în exploatare mai multe sectoare de drum expres, cel mai cunoscut fiind DEx12 Craiova – Pitești, iar alte proiecte importante se află în diferite etape de proiectare sau execuție.