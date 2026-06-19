Ansamblul Profesionist „Busuiocul” al Consiliului Județean Bacău invită publicul la Festivalul Național de Coregrafie și Folclor „Petru Vlase”, ediția a IV-a

În spiritul respectului față de tradițiile românești și al prețuirii marilor personalități care au contribuit la afirmarea folclorului autentic, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” al Consiliului Județean Bacău are deosebita onoare de a invita publicul băcăuan și iubitorii de cultură tradițională din întreaga țară la cea de-a IV-a ediție a Festivalului Național de Coregrafie și Folclor „Petre Vlase”, ce se va desfășura în zilele de 24 și 25 iunie 2026, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău, începând cu ora 18:00.

Festivalul poartă numele celui care a fost Petre Vlase, personalitate emblematică a folclorului românesc, coregraf, manager cultural și fondator al Ansamblului Folcloric Profesionist „Busuiocul”, un om care și-a dedicat întreaga viață promovării valorilor autentice ale satului românesc și formării unor generații de artiști ce duc mai departe frumusețea cântecului și dansului popular.

Organizat de Consiliului Județean Bacău și Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău și al partenerilor instituționali și media, festivalul reunește pe scena băcăuană unele dintre cele mai reprezentative ansambluri profesioniste de folclor din România, oferind publicului două seri de spectacol de înaltă ținută artistică.

În prima seară, pe 24 iunie, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” va fi gazda unui regal folcloric în care vor evolua artiști consacrați și invitați speciali. Sub coordonarea managerului Liliana Maria Vlase, cu participarea dirijorului Mihai Gherghelaș și a coregrafului Robert Costrovanu, ansamblul va aduce în fața spectatorilor frumusețea jocului și a cântecului popular românesc printr-un program artistic de excepție. Vor urca pe scenă soliștii Gabriela Comăneci, Ștefan Negru și Paula Florescu, alături de invitații: Ansamblul Folcloric „Doina Argeșului” și Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum”.

Cea de-a doua seară a festivalului, 25 iunie, va aduce în atenția publicului evoluțiile unor prestigioase instituții de cultură tradițională din România: Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte”, Ansamblul Folcloric „Flacăra Prahovei” și Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”, care vor oferi momente artistice reprezentative pentru zonele folclorice pe care le reprezintă.

Festivalul Național de Coregrafie și Folclor „Petre Vlase” a devenit, de la o ediție la alta, un reper important pe harta manifestărilor culturale din România, contribuind la conservarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial și la consolidarea dialogului artistic între marile ansambluri profesioniste ale țării.

Prin acest eveniment, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” își reafirmă misiunea de a păstra vie identitatea culturală românească și de a aduce în fața publicului spectacole de înaltă valoare artistică, dedicate tuturor generațiilor.

Intrarea este liberă.

Vă așteptăm cu drag să celebrăm împreună tradiția, talentul și frumusețea folclorului românesc, în cadrul unui festival dedicat memoriei celui care a fost Petre Vlase și moștenirii culturale pe care a lăsat-o generațiilor viitoare.

Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”