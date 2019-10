La Univesitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a început al 59-lea an academic. Porțile instituției de învățământ superior de stat și-a deschis din nou larg porțile pentru studenți, astăzi, 1 octombrie, începând cu ora 10.00. În aula mare a universității a avut loc și deschiderea anului universitar 2019 – 2020 în prezența unor oaspeți de seamă, invitați, colaboratori, reprezentanți ai autoritătilor județene și locale, ai mediului de afaceri, social și cultural.

Gaudeamus igitur a fost cântat de toți cei prezenți, în prezidiu fiind prof.univ.dr. ing. DHc Valentin Nedeff, președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri”, prefectul Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Sorin Brașoveanu, primarul Bacăului Cosmin Necula, prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, rectorul Universității „Vasile Alecsandri” și conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie, președintele Senatului Universității „George Bacovia” din Bacău.

Tot cu această ocazie au fost premiați și 111 studenți de la „Alecsandri” care s-au remarcat în anul universitar trecut în diferite activități extrașcolare și de voluntariat, premii oferite din venituri proprii și sponsorizări.

„Începem un nou an universitar cu o admitere foarte bună, comparativ cu ultimii doi ani. În acest an, la studiile de licență avem cu 5% mai mulți înscriși, iar la studiile de master, cu 10%. Per total, în anul I avem înscriși 2.562 de studenți și cursanți, aceștia din urmă fiind cei care urmează programele de conversie profesională, cursuri postuniversitare și cele din Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, nivelul II. Continuăm programele de studii existente, toate foarte bine corelate cu piața de muncă locală, avem colaborări cu mediul de afaceri și ne apropiem foarte mult de angajatorii noștri, deja avem agenți economici care au organizat centre de practică pentru studenții noștri.

Și anul acesta, programul de burse pentru studenți este unui generos, cea mai mică bursă este de 600 de lei, avem locuri, spre deosebire de alte universități, pentru toți studenții căminiști, sunt aproape 900 de toți, iar înscrierile s-au făcut, ca și în anii precedenți de către Liga Studențească. Oferim toate condițiile necesare, iar taxele de cazare au rămas aceleași.

Ne vom concentra anul acesta pe atragerea de noi proiecte de cercetare și dezvoltare, în acest sens având și sprijinul Senatului universității care ne-a permis utilizarea unor fonduri pentru cofinanțarea acestor proiecte. Studenții vor fi, în mod special, beneficiarii tuturor acestor programe, ei fiind cea mai importantă parte din activitatea noastră didactică, iar Departamentul de Consiliere Profesională va căuta să organizeze diferite proiecte cu studenții noștri pentru dezvoltarea lor profesională și pentru pregătirea antreprenorială.

1 of 11

Avem studenți și din afara țării, în mod special din Republica Moldova, care anul acesta au venit mai mulți decât anul trecut, dar sunt înscrieri aproape de capacitatea maximă, de 50 de locuri, și pentru anul pregătitor de limbă română, unde sunt studenți din Siria, Algeria, Sudan, Maroc, deci în general din țările arabe. Mulți dintre ei sunt copiii foștilor studenți străini care au studiat limba română în universitatea noastră înainte de anii ’90, Bacăul fiind atunci unul dintre cele mai mari centre pregătitoare de limba română pentru studenții străini.”

prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Cinci facultăți, programe de studii diverse și acorduri internaționale

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Băcău oferă prin cele cinci facultăți, respectiv Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Ştiinţe Economice și Facultatea de Ştiinţe ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii, 38 de programe de studii de licență, 38 de master, dar și programe de doctorat în domeniul științei inginerești, peste 25 de programe de conversie profesională și multe alte forme de pregătire pentru tinerii, și nu numai, din zona centrală a Moldovei.

Totodată, instituția de învățământ superior băcăuană are încheiate peste 120 acorduri inter-instituționale Erasmus, cu 94 de universități din 22 de țări, dar și proiecte de cercetare internaționale, doctorate în cotutelă internațională etc. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău asigură, pe o durată de cel puțin un semestru, mobilități Erasmus+ pentru studenți, plătite din fonduri europene, burse de studii, stagii de practică şi internship, tabere studenţeşti, acumularea de experienţă prin practica la postul de radio studenţesc UNSR Bacău şi postul Academic TV, dar și activităţi extracurriculare realizate de Liga Studenţească.

Pot face performanță și aici

Aula universității, campusul și sălile de curs au fost animate astăzi de tineri frumoși, foarte mulți dintre ei din Bacău și din județul nostru, semn că au ales să își clădească cu toții un viitor frumos… acasă.

„Am emoții, nu am cum să nu am. Încep un nou drum în viața mea și sunt mândră de asta. Sunt însă încântată că sunt aici, că trăiesc aceste moment frumoase. Am ales o facultate chiar din orașul meu, din Bacău, pentru că sunt convinsă că și aici pot face performanță, și aici sunt profesori buni care ajută la dezvoltarea noastră, tinerii, dar și a României, prin ceea ce vom învăța în băncile acestei universități. Sunt sigură că îmi voi continua studiile tot aici, ca tot la universitatea din Bacău vor urma și masterul, chiar și doctoratul, iar după… să profesez în domeniul comunicării.”

Ilinca Arvinte, studentă Anul I Comunicare și Relații Publice în cadrul Facultății de Litere

„Sunt foarte bucuros că sunt la o altă deschidere de an universitar, aici, în Bacău, în Universitatea «Vasile Alecsandri» unde și eu sunt student, am terminat deja o facultate și un master, acum sunt înscris la o a doua facultate. Sunt foarte bucuros că și anul acesta avem un număr foarte mare de studenți înscriși în anul I. Eu si colegii mei din bordul Ligii abia așteptăm să ne apucăm din nou de treabă pentru a organiza, panifica și derula activitățile pe care ni le-am propus. Nu pot decât să le urez «bun venit și succes» boboceilor și un an universitar bun pentru noi toți cei de la Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău.”

Ștefănuț Iulian Buhuș, președintele Ligii Studențești a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, studenții vor avea cursuri până pe 21 decembrie 2019, când vor intra în vacanța de iarnă, până pe 5 ianuarie 2020. Sesiunea de examene pentru semestrul I este programată să înceapă pe data de 19 ianuarie. Semestrul II începe pe data de 17 februarie și se va încheia pe 28 iunie 2020, cu sesiunea de vară de examene.