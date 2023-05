S-a prelungit termenul de depunere a cererilor pentru subvenții în agricultură

Fermierii băcăuani care, din diferite motive, nu au reușit să depună cererile pentru subvenții la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) mai pot face acest lucru până la sfârșitul lunii mai.

Decizia a fost adoptată ca urmare a întârzierilor înregistrate în mai multe zone din țară, în campania de depunere a solicitărilor de subvenții. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr.422/10.05.2023, s-a decis prelungirea termenului de depunere a cererilor de plată până la data de 31 mai, inclusiv, fără penalizări. Termenul inițial era 15 mai.

Se lucrează la foc continuu

Schimbarea apare în contextul unei activități intense la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) din această perioadă, dar și ca urmare a noii Politici Agricole Comune, care a presupus o serie de schimbări, asimilate mai greu, atât de fermieri, cât și de angajații APIA. Motiv pentru care se lucrează intens, chiar și în weekend-uri. De reținut, însă, că modificarea termenului va fi valabilă doar pentru acest an și nu va rămâne în vigoare și anii următori. „Până la acest moment, la nivelul județului Bacău s-au depus 13.809 cereri pentru o suprafață de 123.485 ha. Pentru a depune cerere în timp util și pentru a evita aglomerația din ultimele zile ale perioadei de depunere, îi rugăm pe fermierii care nu au făcut acest lucru până acum să-i contacteze cât mai urgent pe responsabilii din cadrul centrelor locale ale APIA”, au precizat reprezentanții locali ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Risc mare pentru fermieri de a rămâne fără subvenții

De reținut că solicitările de subvenții pot fi depuse şi după data limită de depunere, însă până cel târziu la data de 9 iunie inclusiv. În acest caz, sumele care i s-ar fi cuvenit fermierul se vor reduce cu 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. „Însă, dacă o astfel de întârziere depășește data de 9 iunie, cererea de ajutor sau de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin”, mai aflăm de la responsabilii APIA Bacău. Cererea se transmite prin aplicația IPA Online, un program informatic gratuit care permite fermierilor să completeze electronic cererea unică de plată, folosind un calculator cu o conexiune la internet. IPA Online permite fermierului să facă anumite modificări, corecturi sau completări la suprafețe, culturi şi la schiţele parcelei. Primăriile pe raza cărora se află terenurile agricole sunt obligate să elibereze adeverințele conform registrului agricol și să le transmită centrelor județene sau locale ale APIA.