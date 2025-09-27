S-a deschis showroom-ul Condor Onești

Cu mare bucurie, pe 25 septembrie s-a deschis la Onești showroom-ul Condor, singurul dedicate din oraș ușilor de interior. Practic, Condor face parte dintr-o „familie” mai mare și care se adresează clienților din județul Bacău, dar și în județele limitrofe. Povestea Condor, deși este un magazine nou, începe în urmă cu mulți ani, când Dorel Constand a pus bazele Fereastra ADF, un brand clădit cu muncă și seriozitate și care a ajuns un reper în peisajul economic autohton. Dar, cel mai bine este să primim povestea chiar de la creatorul acestui concept, Dorel Constand.

„Povestea noastră

Primul meu loc de muncă, la doar 17 ani, a fost în tâmplărie. Nu în PVC, cum e acum la modă, ci în fier – acele balcoane din cornier cu cheder, atât de căutate odinioară. După trei ani am ajuns în armată, iar apoi am îmbrăcat uniforma de jandarm pentru cinci ani. Și totuși, chemarea de a construi ceva cu mâinile mele nu m-a lăsat în pace și m-a adus din nou înapoi, în lumea tâmplăriei.

Am început modest, prin 2006–2007, alături de un prieten, cu producția de tâmplărie din aluminiu – un domeniu unde nu aveai nevoie de utilaje sofisticate. Nu exista magazin de prezentare, totul se făcea pe teren: eu căutam clienții, eu vindeam, eu produceam și tot eu montam. Eram omul bun la toate – eu centram și tot eu dădeam cu capul, cum se spune.

Odată cu valul/trendul tot mai puternic al tâmplăriei din PVC, am colaborat cu mai mulți furnizori de tamplarie PVC și am înțeles repede că nu e suficient doar să vinzi un produs – trebuie să îi cunoști fiecare detaliu și să fii sigur că promisiunea făcută clientului se respectă până la capăt. Așa am ales să rămânem alături de un singur furnizor, dar unul de încredere: ADF PROD, unde am întâlnit oameni cinstiți și serioși. Din 2008 am devenit parteneri, ulterior am deschis primul showroom din Onești – Fereastra ADF, – un brand pe care l-am crescut, l-am făcut cunoscut și respectat

Practic, am început să investim în showroom și echipă încă din 2008–2009. Mulți îmi spuneau atunci: «Ești nebun! În plină criză te-apuci să faci termopane? Nu vezi câte firme sunt în oraș? E plin orașul de tâmplărie!» Și aveau dreptate – erau nenumărate firme mici la tot pasul, dar și jucători mari, deja consacrați. Eu însă credeam altceva: că există loc pentru toată lumea și că fiecare client își cauta omul potrivit. Am ales să merg pe un drum diferit – să demonstrez că nu toate termopanele sunt la fel, că diferența stă în calitate, în atenția și respectul pentru client.

Drumul nu a fost deloc ușor, mai ales cu criza economică la apogeu, dar adevărata mea recunoaștere a venit când am început să aud clienții spunând cu admirație si respect: «Poate nu sunt cei mai ieftini, dar sunt cei mai buni.”

Am investit în oameni, în showroom, în cursuri, în tot ce era nevoie ca fiecare client să primească soluția corectă. Și da, uneori asta însemna să nu vindem noi, ci „concurența”. De multe ori am măsurat și am sfătuit clienții să aleagă altă soluție, pentru că era mai potrivită pentru ei. Pentru mine, banii nu au fost niciodată scopul. Ei vin ca rezultat al lucrului bine făcut.

Astăzi, după aproape două decenii de activitate, mii de proiecte și o reputație construită pe seriozitate, responsabilitate și excelență, facem un pas firesc, dar îndrăzneț: deschidem CONDOR – showroomul de uși de interior premium.

Era un segment care lipsea atât nouă, cât și clienților noștri. În Onești nu exista niciun showroom dedicat exclusiv ușilor de interior. Cativa furnizori de tâmplărie aveau expuse, cel mult, una-două uși, dar nu mai mult.

Din nou am ales să facem lucrurile altfel: să nu aglomerăm showroomul Fereastra ADF cu produse de interior, ci să deschidem un spațiu dedicat, cu oameni specializați exclusiv pe uși de interior. Pentru că noi credem că un lucru, ca să fie bine făcut, trebuie dus până la capăt. Nu poți să vinzi zeci de produse și să le cunoști în profunzime pe toate. De aceea, am format o echipă dedicată, care știe fiecare detaliu și poate oferi cele mai bune soluții.

Ne place să spunem ca: nu vindem ce știm, ci știm ce vindem.

Astfel, CONDOR devine primul și singurul showroom din Onești dedicat exclusiv ușilor de interior, creat din dorința de a face lucrurile bine, pe deplin și la standardele pe care le-am respectat mereu… , un spațiu unde oamenii pot descoperi modele elegante, soluții moderne și detalii care transformă o casă în „acasă”.

Nu am fi ajuns aici fără echipa noastră. În toți acești ani, am avut alături oameni dragi, care nu au fost doar colegi, ci adevărați parteneri de drum. Au crescut împreună cu noi, ne-au respectat principiile și au învățat să le ducă mai departe.

Am împărțit împreună zile grele și momente de bucurie, am învățat unii de la alții și am descoperit că succesul nu vine niciodată singur – el este rodul unei echipe unite.

Pentru noi, fiecare proiect nu este doar o lucrare, ci o poveste de viață scrisă împreună cu clienții noștri. Iar echipa noastră a arătat mereu că dincolo de tâmplărie, de uși sau de ferestre, ceea ce construim cu adevărat sunt parteneriate durabile și relații de încredere.

Suntem recunoscători fiecărui om din echipă care a ales să rămână, să crească alături de noi și să ducă mai departe valorile pe care am clădit această companie. Ei sunt dovada vie că Termoheat nu este doar o firmă, ci o familie.

Dincolo de produse și cifre, mândria noastră cea mai mare rămân oamenii – echipa care ne-a fost alături și a crescut împreună cu noi, dar și clienții care ne-au acordat încrederea lor. Împreună am transformat fiecare proiect într-o poveste de respect, colaborare și durabilitate.

Privind în urmă, vedem un drum plin de muncă, riscuri, învățăminte și reușite. Privind înainte, vedem un viitor plin de posibilități.

Pentru că aceasta este povestea noastră: am plecat de la nimic, dar cu credință, muncă și oameni buni alături, am construit un brand, o echipă și o familie.

Și acum, cu CONDOR, deschidem împreună uși către viitor.”

Showroom-ul Condor poate fi vizitat în Onești pe Bulevardul Republicii nr. 20

Tel: 0733.068.672

https://www.facebook.com/FereastraADF.Onesti

https://www.facebook.com/share/p/1F9AgZht8T/

https://www.facebook.com/share/1B386Kgagj/

https://www.facebook.com/share/175paW9Lfq/

email:office@condor.ro

www.Condor.ro

