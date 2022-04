Pentru toate comunele, orașele, municipiile, județele, subdiviziunile administrativ–teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară s-a deschis Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri „Curățăm România”.

Suma alocată sesiunii este 27 de milioane de lei, iar finanțarea se acordă în cuantum de 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Suma maximă care poate fi acordată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru finanțarea unui proiect, cu condiția încadrării în bugetul Programului, se stabilește în funcție de numărul locuitorilor la nivelul unității administrativ-teritoriale (UAT) solicitante.

În cazul în care cererea de finanțare este depusă de asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI), în funcție de numărul cumulat de locuitori ai UAT care intră în componența ADI, în cazul în care alocarea este:

• 30.000 lei pentru solicitantul care are ≥ 400.001 locuitori;

• 27.000 lei pentru solicitantul care are între 200.001 și 400.000 locuitori;

• 24.000 lei pentru solicitantul care are între 100.001 și 200.000 locuitori;

• 21.000 lei pentru solicitantul care are între 50.001 și 100.000 locuitori;

• 18.000 lei pentru solicitantul care are între 20.001 și 50.000 locuitori;

• 15.000 lei pentru solicitantul care are între 10.001 și 20.000 locuitori;

• 12.000 lei pentru solicitantul care are între 5.001 și 10.000 locuitori;

• 9.000 lei pentru solicitantul care are între 3.001 și 5.000 locuitori; • 5.000 lei pentru solicitantul care are între 1.501 și 3.000 locuitori; • 3.000 lei pentru solicitantul care are ≤ 1.500 locuitori.

Cine poate lua finanțarea

Sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecție din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza teritorială a UAT/ADI. Cantitățile de deșeuri nu trebuie să intre în responsabilitatea operatorilor licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceștia.

Beneficiarii finanțării pot coopta voluntari din comunitățile locale, inclusiv din instituțiile publice, unitățile de învățământ, operatorii economici și/sau puși la dispoziție de ONG-uri. De asemenea, solicitanții pot încheia parteneriate cu entitățile menționate, în scopul facilitării activităților specifice.

Solicitanții vor transmite dosarele de înscriere pe e-mail la adresa curatamromania@afm.ro, până cel târziu la 6 iunie 2022. Ghidul de finanțare al Programului Curățăm România și Instrucțiunile de înscriere în program pot fi consultate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunea Programe de finanțare.