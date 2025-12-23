S-a deschis circulația pe A7 Focșani – Adjud. România depășește pragul de 1.400 km de autostradă

Circulația rutieră pe sectorul de autostradă A7 Focșani – Adjud a fost deschisă astăzi, marcând un moment important pentru infrastructura de transport din România. Primele autoturisme au intrat deja pe noii kilometri de autostradă, imaginile în timp real surprinzând debutul traficului pe acest tronson mult așteptat.

Odată cu darea în folosință a acestui sector, se poate circula continuu pe autostradă de la București până la Adjud, pe o distanță de aproximativ 250 de kilometri, folosind autostrăzile A3 și A7.

Totodată, infrastructura rutieră de mare viteză din România atinge un nou reper major, ajungând la 1.418 kilometri de autostradă și drum expres dați în exploatare.

Autostrada A7 este considerată o investiție vitală pentru dezvoltarea economică a Moldovei, oferind regiunii o șansă istorică de creștere, atragere de investiții și reducere a decalajelor față de celelalte zone ale țării. Noul tronson va contribui semnificativ la fluidizarea traficului, creșterea siguranței rutiere și scurtarea timpilor de transport.

Lucrările continuă în ritm susținut pe restul de 124 de kilometri ai autostrăzii A7, iar autoritățile estimează că anul viitor se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la Pașcani, pe o distanță totală de 372 de kilometri.

Autostrada Moldovei rămâne unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale României, cu impact major asupra mobilității, economiei și coeziunii regionale.