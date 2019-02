Cu puțin timp înainte de a pleca la etapa regională a concursului național și internațional de robotică First Tech Challaenge (FTC), câțiva dintre membrii echipei de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” care au creat și perfecționat un robot capabil să intre în acest concurs au făcut o demonstrație cu produsul lor la compania Electric Plus, din Bacău. Electric Plus este sponsorul lor în acest an la concursul FTC, iar la demonstrație au participat copii ai salariaților companiei, dar și angajați ai acesteia, care au manevrat și ei mașinăria.

Rusty Android, „Robotul ruginit”, în traducere liberă, a fost astfel botezat pentru că este o mașinărie care, creat acum doi-trei ani, este deja „ruginit” de atâta experiență, dar este mereu perfecționat și face treabă tot mai bună – ne-a explicat unul dintre profesorii coordonatori ai echipei de robotică Echo Pulse de la Colegiul „Vrănceanu”, Lăcrămioara Mărgineanu, profesoară de informatică. Văzut de la distanță, robotul este o adunătură ordonată și inteligent distribuită de piese electronice și mecanice, într-un fuzelaj pus pe patru roți, care îi asigură mobilitate. Are un braț-clește cu care poate prelua anumite obiecte, pe care le pune atent într-un container. Tot de la distanță, omul dă comenzi robotului printr-un telefon mobil la care este conectată o telecomandă de la jocurile video.

„Am creat un robot pentru a participa la concursul FTC – ne-a lămurit unul dintre elevi, Mihail Dimostenes Crețu. Atunci va fi testat în anumite situații. În acest an el trebuie să apuce câteva obiecte care reprezintă minereuri de culoare aurie și albe și să le pună într-un container. O altă probă din concurs este agățarea robotului de un cârlig, pe care el să se ridice. În fiecare an sunt alte probe”.

Rusty Android este creat de o echipă de 15 elevi, dintre care numai șapte, cei mai experimentați, vor intra cu el în concurs.

Coordonatoarele lor sunt profesoarele Lăcrămioara Mărgineanu, Alina Vancea și Neli Secită. „Eu – ne-a spus Alina Vancea – sunt cu elevii din acest an, dar constat că au înregistrat progrese, au îmbunătățit timpii monitorizați în concurs, iar robotul este tot mai bun, performant. Munca elevilor este mai bine pusă în evidență de timpii monitorizați la mișcările robotului. Elevii sunt motivați și înțeleg că aceasta este știința viitorului. Le potențează inovația, lucrul în echipă, creativitatea etc.”.

Demonstrația din incinta companiei Electric Plus nu a fost, însă, o simplă joacă, chiar dacă robotul te capta să-l tot manevrezi. „Aici – ne-a mai spus Mihail Dimostenes Crețu -, am venit să facem copiilor angajaților o prezentare despre educația STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică). STEM este foarte importantă pentru noi în competiția FTC și ne dă un motiv să promovăm acest tip de educație. Tehnologia este în permanentă dezvoltare și e nevoie de oameni calificați, pregătiți la astfel de standarde”.

