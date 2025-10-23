România trece la ora de iarnă – duminică se dă ceasul înapoi cu o oră

Duminică, 27 octombrie 2025, România va trece oficial la ora de iarnă. Ceasurile se vor da înapoi cu o oră, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00. Aceasta va fi, teoretic, ultima duminică din an în care se mai face această schimbare, în contextul dezbaterilor tot mai intense din Uniunea Europeană privind renunțarea definitivă la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă.

Ora de iarnă este considerată „ora legală standard”, fiind cea care corespunde fusului orar natural al României, GMT+2. Ora de vară, introdusă primăvara, urmărește economisirea energiei prin folosirea mai eficientă a luminii naturale. România, la fel ca alte state europene, va rămâne la această oră până în ultima duminică din martie 2026, când ar trebui, în mod tradițional, să se treacă din nou la ora de vară.

Schimbarea orei are o istorie îndelungată, care începe în secolul al XVIII-lea. Ideea a fost formulată pentru prima dată de omul de știință Benjamin Franklin, în 1784, într-un eseu satiric despre cum parizienii ar putea economisi lumânări dacă s-ar trezi mai devreme. Totuși, implementarea concretă a avut loc abia în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când Germania și Austro-Ungaria au introdus ora de vară pentru a reduce consumul de cărbune. Curând, și alte state – inclusiv România – au urmat exemplul.

În România, ora de vară a fost aplicată pentru prima dată în 1932, însă cu întreruperi. Sistemul a fost suspendat în 1943, reintrodus în 1979 și menținut de atunci în fiecare an. În prezent, schimbarea orei se face în același timp în toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru a asigura coerența transporturilor, comunicațiilor și activităților economice.

Totuși, în ultimii ani, practica a devenit tot mai controversată. Numeroase studii au arătat că beneficiile economice sunt minime, în timp ce efectele negative asupra sănătății populației – tulburări de somn, oboseală, stres, risc crescut de accidente – sunt semnificative. În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, însă statele membre nu au reușit să ajungă la un consens privind ora permanentă pe care să o adopte.

Specialiștii atrag atenția că trecerea la ora de iarnă, deși considerată „mai naturală” pentru organism, poate afecta temporar ritmul circadian. Medicii recomandă ca în zilele dinaintea schimbării să se respecte ore fixe de somn, să se evite cofeina și ecranele înainte de culcare și să se petreacă mai mult timp la lumină naturală în prima parte a zilei.

Până la o decizie finală a Bruxelles-ului, România va continua să își regleze ceasurile de două ori pe an. Așadar, în noaptea de sâmbătă spre duminică, nu uitați să dați ceasul înapoi cu o oră și să vă bucurați de o dimineață cu un strop de somn în plus – poate ultima într-un regim de timp care și-a trăit, încet, istoria.