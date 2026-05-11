România, din nou la Eurovision

Startul Eurovision Song Contest 2026 aduce din nou România în atenția fanilor competiției, după doi ani de absență marcați oficial de probleme financiare și tensiuni rămase în urma controverselor legate de anularea voturilor juriului român la ediția din 2022.

Revenirea României este însă una spectaculoasă. Reprezentantul desemnat de Societatea Română de Televiziune intră în concurs cu o piesă considerată de casele de pariuri și de presa de specialitate printre favoritele ediției, fiind creditată cu șanse importante la calificarea în marea finală și chiar la un loc în topul clasamentului.

Participarea României vine într-un context special, după ce țara a lipsit două ediții consecutive. Oficial, retragerea a fost motivată de dificultățile financiare și de necesitatea reorganizării interne a TVR. Neoficial însă, mulți fani au văzut decizia ca pe o reacție la scandalul izbucnit în 2022, când European Broadcasting Union a anulat voturile mai multor jurii naționale, inclusiv pe cele ale României, iar punctajele afișate în direct au fost redistribuite.

Controversa a provocat atunci reacții puternice în România, reprezentanții televiziunii publice acuzând lipsa de transparență în modul de gestionare a voturilor. Episodul a rămas unul dintre cele mai discutate momente recente din istoria participării României la Eurovision.

Acum, revenirea cu o piesă apreciată internațional este privită de mulți drept o posibilă relansare a imaginii României în competiție. În mediul online, fanii vorbesc deja despre cea mai promițătoare participare românească din ultimii ani, iar interesul pentru semifinala în care evoluează România este considerabil.

Cine este Alexandra Căpitănescu , reprezentanta României la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, după ce a câștigat Selecția Națională organizată de Societatea Română de Televiziune în luna martie. Piesa „Choke Me” a fost desemnată câștigătoare cu 82 de puncte acordate de juriul de specialitate.

Artista, în vârstă de 22 de ani, a devenit cunoscută publicului larg în 2023, când a câștigat sezonul 11 al emisiunii Vocea României, făcând parte din echipa lui Tudor Chirilă.

Participarea la Eurovision este considerată cel mai important pas din cariera sa de până acum, iar prestația din selecția națională a atras atenția fanilor concursului și a presei de specialitate din Europa. Piesa „Choke Me” combină influențe alternative și pop modern, fiind apreciată pentru interpretarea intensă și conceptul scenic.

România va intra în concurs pe 14 mai 2026, în a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2026, programată să înceapă la ora 22:00, ora României. Spectacolul va fi transmis de Societatea Română de Televiziune și online, pe canalul oficial Eurovision.

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va intra a treia în ordinea de concurs, într-o semifinală din care mai fac parte Bulgaria, Azerbaidjan, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia.

Dacă va obține calificarea, Alexandra Căpitănescu va evolua din nou pe scena Eurovision pe 16 mai 2026, în marea finală a competiției.