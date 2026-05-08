Român ales consilier local la Londra: a câștigat un mandat din partea partidului lui Nigel Farage

Eugen Petru Dinșorean a obținut un mandat de consilier local în Londra, după alegerile locale desfășurate joi în Marea Britanie, devenind unul dintre primii români aleși într-o astfel de funcție în capitala britanică.

Dinșorean a candidat din partea Reform UK, formațiunea condusă de Nigel Farage, în circumscripția Rush Green & Crowlands din districtul Havering.

Procesul de numărare a voturilor era încă în desfășurare în Londra la momentul anunțării rezultatului, însă estimările preliminare indicau un avans semnificativ pentru Reform UK la nivel național.

Potrivit datelor centralizate până în prezent, Reform UK obținuse 388 de mandate de consilieri locali în întreaga Regatul Unit, fiind urmat de Partidul Laburist cu 253 de mandate, conservatorii cu 252, liberal-democrații cu 241 și Partidul Verzilor cu 51 de mandate.

În contextul rezultatelor parțiale, premierul britanic Keir Starmer a declarat presei că nu intenționează să demisioneze indiferent de rezultatul final al alegerilor.

Potrivit informațiilor publice, Eugen Petru Dinșorean a avut și activitate în cadrul comunității românești din diaspora. În 2019, acesta a făcut parte din biroul electoral al secției 548 diaspora, la alegerile prezidențiale din România, din partea Alianței USR PLUS.