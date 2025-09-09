Rocco nu a uitat de prietenii săi: stăpâna sa din Germania donează antiparazitant pentru adăpostul din Bacău

Adăpostul pentru câini fără stăpân din municipiu a primit recent o donație impresionantă de deparazitant intern, suficientă pentru tratarea a aproximativ 1.000 de căței. Gestul a fost făcut de o doamnă din Germania, cunoscută drept „mama” lui Rocco, un cățel adoptat din adăpostul Primăriei Bacău acum cinci ani.

Dinu Păncescu, șeful Serviciului Gestionare Câini fără Stăpân, a povestit cu emoție: „După ce am promovat adopția lui Rocco timp de doi ani, când aproape pierdusem orice speranță, acesta a fost adoptat în Germania.

Are acum o viață de basm, merge în vacanțe împreună cu stăpâna lui și este răsfățat. Când a aflat că avem nevoie de deparazitant, doamna a decis să acopere integral suma necesară, special pentru cățeii din adăpostul public Bacău.”

Potrivit lui Păncescu, chiar și Rocco „a pus o vorbă bună” pentru prietenii săi rămași în adăpost. Donația a fost intermediată de organizația germană „Wir retten Hunde e.V.”, care a oferit și câteva detalii emoționante despre gestul generos.

Această acțiune subliniază legătura specială dintre animalele adoptate și foștii lor îngrijitori, dar și solidaritatea internațională în sprijinul animalelor fără stăpân.