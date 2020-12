Autoritatea Electorală permanenta a afișat rezultatele finale ale alegerilor din județul Bacău.

Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare nu aduc schimbări semnificative față de ceea ce se bănuia după numărătoarea majorității voturilor. PSD a câștigat alegerile în județ, cu peste 36 de procente, urmat de PNL, cu 21 la sută și de USR PLUS, cu 13 procente.

Și în Bacău AUR a înregistrat un scor frumos, peste cel realizat la nivel național: 12 procente la Senat și 11 la sută în Camera Deputaților. Unicul candidat independent, Tiberiu Andrian, a obținut 0,41 la suta din voturile exprimate.

Din cei 10 deputați, PSD are în mod singur patru. PNL are trei deputați, USR PLUS – doi și AUR, unul. La Senat, cei patru senatori șunt împărțiți astfel: 2 de la PSD, unul de la PNL si unu de la USR PLUS.

Rezultatele naționale

PSD a obţinut la alegerile parlamentare 29,32% dintre voturile exprimate pentru Senat şi 28,90% pentru Camera Deputaţilor, iar PNL – 25,58% la Senat şi 25,19% la Camera Deputaţilor, potrivit datelor finale, înainte de soluţionarea contestaţiilor, prezentate miercuri de Biroul Electoral Central. Pe locul al treilea se situează Alianţa USR PLUS, care a obţinut 15,86% la Senat şi 15,37% la Camera Deputaţilor. Partidul pentru Unirea Românilor (AUR) are 9,17% dintre voturi la Senat şi 9,08% la Camera Deputaţilor, iar UDMR a obţinut 5,89% la Senat şi 5,74% la Camera Deputaţilor. PMP şi Pro România nu au atins pragul de 5% pentru a intra în Parlament.

DEPUTAȚI

IONEL FLOROIU PSD

COSTEL NECULAI DUNAVA PSD

CLAUDIU-AUGUSTIN ILIŞANU PSD

ANA-MARIA CĂTĂUŢĂ PSD

MIRCEA FECHET PNL

CĂTĂLINA CIOFU PNL

ELENA HĂRĂTĂU PNL

TEODOR LAZĂR USR PLUS

CRISTIAN-PAUL ICHIM USR PLUS

ANTONIO ANDRUŞCEAC AUR

SENATORI

BIANCA-MIHAELA PURCĂRIN PSD

IONELA-CRISTINA BREAHNĂ PRAVĂŢ PSD

CĂTĂLIN-DANIEL FENECHIU PNL

SEBASTIAN CERNIC USR PLUS