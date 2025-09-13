Reținuți de polițiștii din Dărmănești în urma unui scandal

Polițiștii din Dărmănești au reținut, ieri, pentru 24 de ore, doi bărbați din localitate, în vârstă de 23 și 45 de ani, în urma unui scandal izbucnit în cursul aceleași zile.

Cei doi au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Din cercetările efectuate a reieșit că bărbații ar fi agresat două persoane, rude ale acestora, pe fondul unui conflict spontan.

Polițiștii continuă ancheta în cadrul unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate.