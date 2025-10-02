Reținut de polițiști pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere

Polițiștii au fost sesizați despre faptul că în comuna Podu Turcului, s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane.

Din primele cercetări a rezultat că un tânăr de 18 ani, în timp ce conducea un motociclu în comuna Podu Turcului ar fi fost acroșat de un autoturism, al cărui conducător a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma activităților desfășurate, polițiștii Biroului Rutier Bacău au identificat și depistat conducătorul auto, un bărbat de 37 de ani, din comuna Huruiești.

Din verificările efectuate în baza de date a reieșit faptul că bărbatul nu deține permis de conducere, iar la testarea cu aparatul alcooltest a rezultat o concentrație de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, la testarea cu aparatul DrugTest, au rezultat indicii privind posibila prezență a substanțelor interzise, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea mostrelor biologice necesare stabilirii cu exactitate a consumului.

După administrarea probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate.