Reținut de polițiști după ce a fost depistat la volan, băut și fără permis de conducere

La data de 14 mai a.c., în jurul orei 14:30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Onești au depistat în flagrant delict, un bărbat, de 49 de ani, din comuna Livezi, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o concentraţie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital unde i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a stabilit faptul că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi sub influenţa alcoolului, față de acesta fiind luată măsura reținerii pe o perioadă de 24 ore.

Bărbatul a fost escortat şi introdus în Arestul I.P.J. Bacău.