Reținut de polițiști după ce a condus un autoturism aflându-se sub influența alcoolului

La data de 02 octombrie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Moinești au depistat în trafic, în comuna Solonț, un bărbat de 55 de ani, conducând un autoturism aflându-se sub influența alcoolului.

La testarea cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, cel în cauză a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice de sânge.

După administrarea probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în arestul I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate.

Polițiștii rutieri reamintesc conducătorilor auto faptul că potrivit modificărilor aduse prin Legea nr. 213/2023 – „Legea Anastasia”, persoanele care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și provoacă un accident mortal nu mai pot beneficia de suspendarea executării pedepsei, urmând să execute pedeapsa în regim de detenție.

Totodată, recomandăm șoferilor:

 Nu vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive.

 Apelați la mijloace alternative de transport (taxi, transport public, șofer desemnat).

 Nu permiteți prietenilor sau apropiaților aflați sub influența alcoolului să conducă.

 Respectați legislația rutieră și conștientizați că un singur moment de neatenție poate avea consecințe iremediabile.