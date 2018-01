Vasile Zaharia, primarul orașului Buhuși, a parafat documentele pentru prima investiție din acest an. „Am semnat contractul pentru reabilitarea și modernizarea străzilor Văioagă și Mircea Voievod, după o lungă și anevoioasă procedură de licitație, urmată de contestații, a afirmat edilul. Am deschis licitația în iunie, s-a încheiat noiembrie, apoi au fost două contestații, care în final au fost soluționate și am semnat contractul.” Primăria Buhuși a primit, joi, avizul de la ANAP pentru încă o investiție: modernizarea străzii Bodești, pe care va fi înlocuită rețeaua de apă, cea de canalizare fiind realizată de CRAB, și se va face carosabil de beton. „Noi suntem primii care au semnat și pe POR. E un proiect de 800.000 de euro pentru reabilitarea spațiilor publice degradate. Orașul Buhuși are 7 proiecte pe POR, 3 pe PNDL, 3 pe GAL și unul cu fonduri din Elveția. Acestora, care sunt sigure, li se adaugă reabilitarea a 32 de străzi, pentru care așteptăm aprobarea, și construirea unui bloc ANL. Toate vor fi realizate cu fonduri externe”, a declarat Vasile Zaharia. Cât privește primul contract semnat în 2018, cel pentru str. Văioagă și Mircea Voievod, acesta cuprinde înlocuirea rețelelor de apă și canalizare, rețea de hidranți, covor asfaltic și trotuare cu pavele. Valoarea totală a investiției depășește 2,5 milioane de lei și va fi asigurată din bugetul orașului. „Voi da ordinul de începere a lucrărilor imediat ce vremea se va încălzi și sper că după șase luni, cât e termenul de execuție, vor fi finalizate”, a declarat Vasile Zaharia. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.