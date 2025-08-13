spot_img
spot_img
miercuri, 13 august 2025
type here...

Restricții de tonaj (7,5 t) în perioada 14 – 18.08.2025!

Comunicat de presa

CNAIR anunţă participanţii la trafic că potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de joi 14 august (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), vineri 15 august (ziua Adormirea Maicii Domnului), sâmbătă 16 august 2025, duminică 17 august și luni 18 august 2025 (doar pe A2 sensul de mers Constanța – București), conform Anexei nr. 1 la Ordin.

 

Indicativ

drum

Traseu

Sens de

parcurs

Zilele si intervalele orare de aplicare a restricției

Joi

14 august 2025

Vineri

15 august

2025

Sâmbătă 16 august

2025

Duminică

17

august 2025

Luni

18

august

2025

Observații

A2

Bucureşti (intersecția A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Conștanța (intersecția A2 cu A4)

 București – Constanța

12,00 – 22,00

 

06,00 -22,00

06,00 -22,00

Se aplică pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone

 

Constanța – București

16,00 -22,00

06,00 -22,00

06,00 -22,00

12,00 -22,00

DN7

Piteşti (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN 1)

ambele sensuri

18,00 -22,00

06,00 -22,00

06,00 -22,00

06,00 -22,00

DN39

Agigea (intersectia DN39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiu)

ambele sensuri

16,00 -22,00

06,00 -22,00

06,00 -22,00

06,00 – 22,00

DN22C

Murfatlar (intersecțiea DN22C cu DN3) – Cernavodă (INT dn22c cu A2)

Murfatlar – Cernavodă

06,00 -22,00

 

Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.