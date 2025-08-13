Restricții de tonaj (7,5 t) în perioada 14 – 18.08.2025!

CNAIR anunţă participanţii la trafic că potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de joi 14 august (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), vineri 15 august (ziua Adormirea Maicii Domnului), sâmbătă 16 august 2025, duminică 17 august și luni 18 august 2025 (doar pe A2 sensul de mers Constanța – București), conform Anexei nr. 1 la Ordin.

Indicativ drum Traseu Sens de parcurs Zilele si intervalele orare de aplicare a restricției Joi 14 august 2025 Vineri 15 august 2025 Sâmbătă 16 august 2025 Duminică 17 august 2025 Luni 18 august 2025 Observații A2 Bucureşti (intersecția A2 cu DNCB) – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – Conștanța (intersecția A2 cu A4) București – Constanța 12,00 – 22,00 06,00 -22,00 06,00 -22,00 – – Se aplică pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone Constanța – București 16,00 -22,00 06,00 -22,00 – 06,00 -22,00 12,00 -22,00 DN7 Piteşti (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN 1) ambele sensuri 18,00 -22,00 06,00 -22,00 06,00 -22,00 06,00 -22,00 – DN39 Agigea (intersectia DN39 cu DN 39A) – Mangalia (limita municipiu) ambele sensuri 16,00 -22,00 06,00 -22,00 06,00 -22,00 06,00 – 22,00 – DN22C Murfatlar (intersecțiea DN22C cu DN3) – Cernavodă (INT dn22c cu A2) Murfatlar – Cernavodă – – – 06,00 -22,00 –

Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.