Secția ORL a Spitalului Județean de Urgență va fi, în curând, relocată într-un alt spațiu, întrucât clădirea în care funcționează acum va intra în reabilitare capitală. Fără a se împotrivi investiției, pe care chiar o consideră necesară, corpul medical care lucrează pe această secție este însă nemulțumit deoarece conducerea unității medicale nu a luat cea mai bună soluție de mutare, fie ea și temporară.

Nemulțumirea medicilor de pe Secția ORL a spitalului județean băcăuan a pornit din momentul în care au fost anunțați că vor fi relocați din spațiul în care lucrează în prezent, întrucât Pavilionul vechi al unității, în care funcționează și această secție, alături de Boli Infecțioase Adulți și Psihiatrie, va intra în consolidare, reabilitare și modernizare, fiind vorba despre o clădire care a fost construită în 1890. Iar această investiție trebuie să înceapă imediat, pentru că altfel se riscă pierderea banilor!

„Noi nu ne opunem renovării acestei clădiri, să se înțeleagă acest lucru încă de la început. Suntem însă nemulțumiți pentru că s-a decis să fim relocați într-un alt spațiu care este impropriu pentru desfășurarea activității noastre medicale, fiind vorba de o specialitate chirurgicală, cu urgențe vitale și linie de gardă, care asigură servicii de profil pentru pacienții, adulți și copii, din tot județul Bacău”, au declarat medicii din Secția ORL.

Sunt șase de toți, cu specialitate ORL (otorinolaringologie – specialitatea medicală care se ocupă cu prevenirea, diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor urechii, nasului, gâtului, căilor respiratorii superioare, sinusurilor) și alți doi, cu specialitate OMF (chirurgie oro-maxilo-facială, ce se se ocupă de tratarea afecțiunilor și defectelor din zona capului, gâtului, feței și maxilarelor / regiunea cranio-maxilo-facială, precum și a țesuturilor moi și tari ale cavității orale). Și-au arătat nemulțumirea și în fața presei dr. Gabriel Aniței și dr. Francisc Anti, medici din compartimentul OMF, dr. Ștefan Boatcă, dr. Andreea Biro, dr. Daniela Fecioru, dr. Marcela Mihai, dr. Aurelia Neagu, medici din secția ORL. Cu toții au trimis și o scrisoare deschisă inclusiv Ministerul Sănătății, Direcției de Sănătate Publică Bacău, la Colegiul Medicilor, conducerii spitalului (urmează și Consiliului Județean Bacău), susținută chiar și de dr. Robert Coneac, medic șef secție, prin care și-au prezentat foarte apăsat și în detaliu punctul de vedere, în toată această situație care e pe cale să devină foarte tensionată.

Concret se explică, punctual, că în momentul de față Secția ORL funcționează într-o clădire pavilionară a spitalului, la etajul I, fără existența unui lift, la o distanță apreciabilă față de blocul operator, de Secția ATI (Anestezie și Terapie Intensivă) și de Unitatea de Primiri Urgențe. Specialitățile ORL și OMF sunt ambele cu profil chirurgical, cu urgențe vitale și asigură linie de gardă permanentă. Este și motivul principal pentru care s-a cerut în mod repetat relocarea secției în clădirea principală a spitalului, alături de celelalte secții chirurgicale, bloc operator, Terapie Intensivă, Urgențe, cereri care au rămas fără răspuns, și s-a sperat, ca măcar acum mutarea să fie una conformă și permanentă. Numai că decizia conducerii Spitalului Județean de Urgență Bacău este alta!

„Spațiul în care vom fi mutați este în cadrul Secției Oftalmologie, undeva la demisol și la nivelul parterului, locații care, în afară de faptul că sunt tot într-o secție pavilionară a spitalului situată tot la distanță de blocul operator, nu sunt corespunzătoare cazuisticii noastre deoarece lipsește circuitul de oxigen din saloanele în care vor fi internați pacienții cu insuficiență respiratorie, spațiu destinat viitoarei săli de operație este de fapt un salon obișnuit fără circuitele și dotările necesare – filtru preoperator, circuit de oxigen, aspirație, lampă scialitică. De asemenea, grupurile sanitare sunt insuficiente, nu vor fi dușuri pentru bărbați, situație ce favorizează infecțiile nosocomiale. Nu va fi nici un spațiu necesar pentru a amenaja cabinetul de primiri urgențe și de tratamente, indispensabil atât pe ORL, cât și pe OMF. Mai mult, spațiul este impropriu, acolo este prezent mucegaiul, sunt infiltrații de la demisolul clădirii, nu ne vom putea asigura o activitate medicală corespunzătoare și nici nu putem garanta siguranța pacienților în aceste noi condiții de relocare! Sunt spații insuficiente și improprii”, arată medicii secției.

Ceea ce îngrijorează și mai mult este că această mutare ar presupune și reducerea fizică de la 25 la 12 paturi, câte sunt în prezent pe secție, din lipsă de spațiu. 12 paturi la 8 medici! Ceea ce va limita evident activitatea secției până la jumătate și va afecta considerabil rezolvarea urgențelor, mai arată cadrele medicale nemulțumite.

Cea mai bună soluție: mutarea în Blocul Operator

Așadar, având în vedere că ORL și OMF sunt specialități chirurgicale, cu urgențe de grad zero, care necesită și linie de gardă, se consideră că cea mai oportună recolare să fie în clădirea principală a spitalului (unde există și Blocul Operator), în locul Secției Endocrinologie, a Compartimentului Reumatologie și a celui de BFT (balneo-fizioterapie), care funcționează acum pe partea stângă a etajului V. Pe lângă faptul că la Endocrinologie sunt 2 medici și 25 de paturi, la Reumatologie 3 medici și 20 de paturi, iar la BFT tot 2 medici, dar cu 5 paturi, toate aceste specialități sunt medicale și nu chirurgicale, deci nu prezintă patologie de urgență, nu necesită acces direct la sălile de operație, la Terapie Intensivă și, mai mult, niciunul dintre acești medici nu asigură linie de gardă, tot din aceste motive. „Deci, normal, cel mai bun loc pentru noi și pentru desfășurarea unui act medical responsabil și pentru siguranța pacienților este tocmai în acel spațiu”, mai spun medicii din specialitățile ORL și OMF. De ce să nu își restrângă aceste secții activitatea, mai ales că se vorbește că acestea vor fi mutate în clădirea ce va fi revovată? Este o altă întrebare fără răspuns…

Alegeri drastice… „temporare”!

Dacă nu se va găsi o soluție convenabilă, medicii sunt deciși să ia decizii drastice: deja cei doi medici OMF, care fac naveta de la Iași pentru a asigura aceste servicii medicale UNICE pe zona județului, au spus că vor renunța la posturile din Bacău („vom renunța și noi… «temporar», dacă nu ni se asigură măcar aceleași condiții ca în prezent”), iar medicii ORL că vor fi nevoiți să asigure strict urgențele (numai în ultimele două săptămâni au fost patru traheostomii, adică urgențe de grad zero, care necesită minumum 10 zile de spitalizare după intervenția chirurgicală), iar cazurile grave să le direcționeze spre alte spitale.

„Au fost discuții și cu managementul spitalului, am înaintat o adresă inclusiv Ministerului Sănătății care a aflat de la noi de această problemă, ce nu e pentru câteva luni, ci cel puțin pentru doi ani! Nu ne dorim decât un spațiu în care să ne desfășurăm activitatea în condiții normale. Vorbim și de faptul că responsabilitatea actului medical este nominală, pe fiecare medic în parte, dar și conducerea spitalului are obligația să asigure cadrul necesar desfășurării în condiții de maximă siguranță a actului medical. În plus, suntem siguri că nu vom benefica noi, direct, de noile investiții, deci nu ne vom muta în clădirea care se va renova, dar nu știm exact unde. Și când! Și că această decizie de relocare temporară nu va fi definitivă! Asta nu ni s-a spus clar, concret și sigur. Noi spunem că în toate aceste decizii trebuie să primeze siguranța și viața pacienților. Pentru că problema majoră care se pune la noi este că pot muri oameni: sunt insuficiențe respiratorii majore, sunt supurații, sunt traumatisme, cu plăgi cervicale, trahee, jugulare, carotide tăiate! Despre asta vorbim în specialitățile noastre”, au mai spus medicii Secției ORL Bacău.

Ce spune conducerea spitalului

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău nu este străină de toate aceste nemulțumiri. Managerul Adrian Popa a vorbit cu indicatorii financiari în față. Indicii de utilizare a paturilor în Secția ORL este de 165 în 2018 și 190 în 2019, până în acest moment, în condițiile în care optimul înseamnă 290, numărul de externări este de 1.000/an, adică în jur de 80-60/lună, iar în prezent sunt internați 19 pacienți pe secție.

Soluția luată de conducere este temporară, se dau asigurări. Pe perioada lucrărilor, Psihiatria (care are în prezent 60 de paturi) și Infecțioase Adulți (care are 55 de paturi) vor fi restrânse în aceeași clădire, ORL se mută la Oftalmologie (care are 25 de paturi), iar după finalizarea investiției vor fi noi relocări, fără a se tăia „pe hârtie” paturi.

„Le înțeleg nemulțumirea, sunt de acord cu tot ce spun medicii de la ORL, dar nu am găsit alte soluții. Problema întregului spital județean este lipsa de spațiu. Ce am propus pentru relocarea ORL la Oftalmologie permite maximum 12-14 paturi. Aveam soluția să închid de tot secția ORL și să redirecționez cazurile spre alte unități medicale, cum se face peste tot în țară când se fac astfel de lucrări pe infrastructură, dar nu vreau nici acest lucru. Încercăm să găsim soluții cât mai bune, de 3-4 luni facem asta. Am vrut inițial să mut ORL-ul la Chirurgie, dar și acolo s-a iscat o adevărată tevatură! Am găsit această soluție, care este doar temporară, pe circuite regândite, avem avizul Direcției de Sănătate Publică, igienizăm acele locații, inclusiv grupurile sanitare. Este și presiunea constructorului, care vrea să se apuce de lucru, plus că riscăm să pierdem banii! Planul strategic este ca cele trei secții medicale din Blocul operator – Reumatologie, BMF, Endocrinele – să fie mutate în clădirea renovată, iar ulterior să mut definitiv – dau și scris dacă este nevoie – Secția ORL în spitalul mare, acolo, la etajul V, unde sunt acum acele specialități nechirurgicale. Nu am cum să aduc acum cele 3 secții, care în total au 50 de paturi, pe care se fac indicatorii medicali la maximum, un lucru foarte important și acesta, într-un spațiu provizoriu care nu permite mai mult de 14 paturi? Nu vreau să închid nimic, nu vreau să pierd nici OMF-ul, absolut necesar pentru tot județul, nu vreau să stau numai cu ochii pe indicatorii financiari, dar acestea sunt condițiile actuale!”

Adrian Popa, managerul SJU Bacău

Se așteaptă însă o decizie finală, chiar dacă există și un aviz de la Direcția de Sănătate Publică, iar aceasta nu poate veni decât de la Ministerul Sănătății.

Pavilionul vechi al spitalului a fost dat efectiv în funcțiune în 1906. Clădirea e construită din cărămidă și are fundație din blocuri de piatră, însă prezintă un grad de uzură avansat și o eficiență energetică scăzută. Obiectivul este finanțat de Guvern, în speță Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții (CNI), în baza proiectului „Reparații capitale, amenajare, extindere și reabilitare termică clădire Spital Vechi”, întocmit de Consiliul Județean Bacău și promovat în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public. CNI va efectua aici lucrări de reparații capitale, reamenajare interioară, reabilitare termică, demolare parțială și extindere a etajului, iar valoarea totală a investiției este de peste 6 milioane de euro, bani prin care se vor face și dotări tehnologice (camere de supraveghere, control acces, climatizare, rampe de fluide medicale etc). Pentru executarea acestei ample lucrări, care are termen de finalizare 2 ani, consilierii județeni au aprobat și predarea clădirii către Ministerul Dezvoltării, pe perioada realizării investiției.