Din această săptămână, activitatea Oficiului Registrului Comerțului (ORC) de pe lângă Tribunalul Bacău se va desfășura tot la nivel redus, așa cum s-a decis în primăvară, după apariția pandemiei de SARS – COV – 2.

Măsurile, stabilite, inițial, prin OUG 70/2020, expirau la jumătatea lunii noiembrie, însă, acestea au fost, recent, prelungite cu nouă luni, printr-un nou act normativ, în contextul din ce în ce mai sensibil al epidemiei de coronavirus. Astfel, interacțiunea persoanelor fizice și a firmelor cu ORC se va face, în principal, prin mijloace electronice şi prin corespondenţă.

„Activitatea de lucru cu publicul la ghişeele instituţiei se derulează, în continuare, pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracţionat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spaţiile afectate lucrului cu publicul”, transmit reprezentanții Registrului Comerțului.

Doar 4 ore pe zi

Astfel, programul de lucru la ghișeu este de luni până joi, între 9.00 și 11.00 și 12.00 și 14.00, iar vinerea, de la 8.00 la 10.00 și de la 11.00 la 13.00.

Declaraţiile pe proprie răspundere, anexate la cererea de înregistrare sau alte cereri, pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică. Acestea pot fi transmise la ORC fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. „Declaraţiile pe proprie răspundere pot fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerţului”, au subliniat reprezentanții Registrului Comerțului. În plus, specimenul de semnătură se transmite legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată.