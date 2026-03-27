Record de performanță pentru un elev al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”: s-a calificat la 5 olimpiade naționale

Un elev de clasa a IX-a de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău a obținut o performanță remarcabilă în competițiile școlare din acest an, calificându-se la nu mai puțin de cinci etape naționale ale unor olimpiade și concursuri de profil.

Potrivit reprezentanților colegiului, elevul Luca Vartolomei a obținut locul I la etapele județene, asigurându-și astfel participarea la fazele naționale ale următoarelor competiții:

Olimpiada de Matematică

Olimpiada de Informatică

Olimpiada Națională de Inteligență Artificială

Olimpiada Națională de Informatică Aplicată ACADNET

Competiția Națională de Inteligență Artificială ROAI

Reprezentanții unității de învățământ au subliniat că performanța este una rară, calificarea la o singură etapă națională fiind considerată, în mod obișnuit, o realizare majoră pentru un elev. Obținerea simultană a calificării la cinci competiții de elită evidențiază, spun profesorii, atât talentul elevului, cât și capacitatea sa de muncă și perseverența.

„Când pasiunea întâlnește perseverența, rezultatele depășesc orice așteptare”, au transmis reprezentanții colegiului, felicitându-l pe elev pentru rezultatele obținute și urându-i succes în „maratonul” competițiilor naționale care vor avea loc în lunile martie, aprilie și mai.

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” este una dintre instituțiile de prestigiu ale învățământului băcăuan, cunoscută pentru rezultatele constante obținute de elevii săi la olimpiadele naționale și internaționale.