RECOMANDĂRI PENTRU POPULAȚIE ÎN PERIOADELE CU TEMPERATURI SCAZUTE

În contextul actual al temperaturilor extrem de scăzute, Direcția de Sănătate Publică Bacău recomandă populației să acorde o atenție sporită sănătății și siguranței, respectând următoarele măsuri preventive:

  1. Ascultați sfatul medicilor – Persoanele cu afecțiuni cronice, în special cardiace și respiratorii, trebuie să urmeze recomandările medicului și să evite expunerea la frig.

  2. Limitați deplasările în spații deschise – Evitați expunerea prelungită la temperaturi scăzute, mai ales persoanele vârstnice, copiii și cei cu probleme de sănătate.

  3. Respectați regulile de igienă – Spălatul frecvent pe mâini și igiena corectă contribuie la prevenirea infecțiilor respiratorii.

  4. Evitați umezeala și vântul rece – Expunerea la umezeală poate crește riscul de hipotermie și alte afecțiuni.

  5. Vaccinați-vă antigripal – Vaccinarea este recomandată tuturor persoanelor, în special celor din categoriile de risc.

  6. Adoptați o alimentație corespunzătoare – Consumați alimente bogate în proteine și grăsimi nesaturate, legume, fructe și lichide suficiente pentru a menține energia și hidratarea.

  7. Evitați alcoolul – Consumul de băuturi alcoolice poate crește riscul de hipotermie și afectează capacitatea organismului de a se proteja de frig.

  8. Folosiți mijloace de protecție adecvate – În cazul deplasărilor, purtați căciuli, mănuși, fulare și încălțăminte călduroasă pentru a preveni hipotermia, degerăturile și problemele de sănătate asociate frigului, inclusiv somnolență, pierderi de memorie sau dificultăți de vorbire.

  9. Atenție specială copiilor – Nu lăsați copiii să aștepte în interiorul autovehiculelor parcate, evitați transportul pe distanțe lungi în vehicule fără climatizare și echipamente adecvate.

  10. Evitați instalațiile improvizate de încălzire – Utilizarea acestora poate provoca intoxicații cu monoxid de carbon, explozii sau incendii.

DSP Bacău recomandă: evitați expunerea prelungită la frig și acordați atenție semnelor de hipotermie sau degerături. Adoptarea acestor măsuri contribuie la protejarea sănătății întregii familii în perioada de temperaturi scăzute.

