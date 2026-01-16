RECOMANDĂRI PENTRU POPULAȚIE ÎN PERIOADELE CU TEMPERATURI SCAZUTE

În contextul actual al temperaturilor extrem de scăzute, Direcția de Sănătate Publică Bacău recomandă populației să acorde o atenție sporită sănătății și siguranței, respectând următoarele măsuri preventive:

Ascultați sfatul medicilor – Persoanele cu afecțiuni cronice, în special cardiace și respiratorii, trebuie să urmeze recomandările medicului și să evite expunerea la frig.

Limitați deplasările în spații deschise – Evitați expunerea prelungită la temperaturi scăzute, mai ales persoanele vârstnice, copiii și cei cu probleme de sănătate.

Respectați regulile de igienă – Spălatul frecvent pe mâini și igiena corectă contribuie la prevenirea infecțiilor respiratorii.

Evitați umezeala și vântul rece – Expunerea la umezeală poate crește riscul de hipotermie și alte afecțiuni.

Vaccinați-vă antigripal – Vaccinarea este recomandată tuturor persoanelor, în special celor din categoriile de risc.

Adoptați o alimentație corespunzătoare – Consumați alimente bogate în proteine și grăsimi nesaturate, legume, fructe și lichide suficiente pentru a menține energia și hidratarea.

Evitați alcoolul – Consumul de băuturi alcoolice poate crește riscul de hipotermie și afectează capacitatea organismului de a se proteja de frig.

Folosiți mijloace de protecție adecvate – În cazul deplasărilor, purtați căciuli, mănuși, fulare și încălțăminte călduroasă pentru a preveni hipotermia, degerăturile și problemele de sănătate asociate frigului, inclusiv somnolență, pierderi de memorie sau dificultăți de vorbire.

Atenție specială copiilor – Nu lăsați copiii să aștepte în interiorul autovehiculelor parcate, evitați transportul pe distanțe lungi în vehicule fără climatizare și echipamente adecvate.