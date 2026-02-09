Recomandări pentru participanții la trafic, în condiții meteo nefavorabile

Având în vedere condițiile meteorologice specifice sezonului rece, caracterizate prin temperaturi scăzute, precipitații sub formă de ninsoare, lapoviță sau ploaie înghețată, precum și riscul formării poleiului, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste prudență sporită și să respecte regulile de circulație.

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, conducătorii auto sunt sfătuiți să:

– adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum și trafic;

– păstreze o distanță de siguranță suficientă față de vehiculul din față;

– evite manevrele bruște de frânare, accelerare sau schimbare a direcției de mers;

– echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă, conform prevederilor legale;

– verifice starea tehnică a vehiculului, în special sistemele de frânare, direcție, iluminare și semnalizare;

– utilizeze luminile de întâlnire și să acorde o atenție sporită în condiții de vizibilitate redusă;

– se informeze, înainte de plecare, cu privire la starea drumurilor și condițiile meteorologice.

Totodată, pietonii sunt sfătuiți să:

– traverseze numai prin locurile special amenajate și după o temeinică asigurare;

– poarte îmbrăcăminte cu elemente reflectorizante, în special pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă;

– evite deplasarea pe partea carosabilă, acolo unde există trotuare sau acostamente practicabile.

Respectarea acestor recomandări contribuie la siguranța tuturor participanților la traficul rutier și la prevenirea accidentelor de circulație.