La sfârșitul anului trecut a fost publicată hotărârea privind procedura de expropiere pentru reabilitarea străzii Aeroportului. În aceeași perioadă se publica lista imobilelor care urmau a fi expropiate, dar și planul topografic ce conține coridorul de stradă care vizează terenurile cu sau fără construcții care se află pe ambele părți ale străzii Aeroportului. Totodată imobilele, terenurile cu sau fără construcție care se desfășoară între intersecția străzii Aeroportului cu strada Republicii și până la intrarea în Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău sunt înscrise în aceeași procedură. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.