RĂSTURNARE DE SITUAŢIE!

Nu îţi sugerez nicidecum să porneşti la drum fără vreun plan, fără vreo motivaţie, ci să speri la tot ce poate fi mai bun pentru tine. Desigur că ar trebui să te informezi, să consulţi un specialist, să-ţi fixezi un program, astfel încăt să ai reuşite cât mai curând posibil. Şi, dacă eşti devotat scopului respectiv, mai mult ca sigur nu te vei opri din drum şi îţi vei atinge obiectivul propus. Ce s-ar fi întâmplat cu Bogdan dacă răspunsul lui ar fi fost: „Aş face orice, cu excepţia…”, atunci sincer vorbind, nu ar fi reuşit. Să-l ascultăm pe tânărul nostru: „Înainte aveam sănătatea, acum o construiesc. Eram o persoană dezorientată, fără o direcţie, fără logică ori regulă în modul meu de viaţă. Când eram copil, eram convins ca mulţi alţii, că mie nu mi se pot întâmpla decât lucruri frumoase. Apoi, m-am trezit la 33 de ani, căsătorit cu o femeie grozavă şi tată a doi copii adorabili.” Aţi spune: „MINUNAT!”

Şi totuşi acest om era trist, copleşit de griji, instabil şi nefericit. A trecut prin numeroase crize destul de grave. Totul se învârtea în jurul sănătăţii. A început să reflecteze. Până atunci aştepta ca lucrurile bune să vină şi cele rele să plece. La un moment dat, acesta a înţeles un lucru foarte simplu: nu depunea niciun efort pentru a fi sănătos. Mergea zilnic la slujbă, apoi se întorcea acasă, îşi petrecea timpul cu familia ori cu prietenii, asculta muzică, citea, se uita la filme, preocupări cotidiene. Dar nu făcea nimic pentru sănătatea lui: n-avea niciun gând, nicio coerenţă. Nimic.

„Când am dat cu ochii de patul spitalului, când am realizat ritmul haotic al modului meu de viaţă , mi-am dat seama că nu eram sănătos”. Fusese până atunci o persoană care nu prea se atingea de alcool, de ţigări nici atât şi nu consuma deloc substanţe interzise. „Şi-atunci de ce îmi arătau atât de rău analizele?”, se întreba tânărul nedumerit. Şi tot el continuă: „Într-adevăr am 30 de kilograme în plus. Dar sunt tânăr. Ştiam că tinereţea mă poate ajuta”. Înainte de a-şi da cu adevărat seama ce înseamnă o viaţă sănătoasă, Bogdan avea multe obiceiuri rele. Consuma alimente de tip fast-food, baza hidratării erau băuturile carbogazoase şi dulciurile erau în cantităţi exagerate. Of, zahărul acesta! Nu mai spun de mişcarea fizică aproape inexistentă, iar odihna insuficientă. Mă mai întreb de ce se resimţea tot timpul? Cum nu ştia toate aceste lucruri, îi dăuna… şi nu puţin.

În timp ce se refăcea în spital, a început să se gândească la ce şi-ar dori să facă mai departe. Avea o familie frumoasă şi îşi dorea să-i fie mereu alături sănătos. Primul pas a fost informarea. Ce i-a deteriorat atât de mult sănătatea? Voia cu tot dinadinsul să afle răspunsuri. Şi le-a obţinut. Primul gând fusese către grăsimi. Apoi către zahăr şi aşa mai departe. Pentru început o gândire bazată întru totul pe logică.

Lait-motivul „fără grăsimi” este principalul mod de viaţă care s-a promovat şi se promovează în zilele noastre. Metabolism, carbohidraţi, grăsimi sunt cuvinte prezente destul de des în vocabularul nostru. Dar cei care cunoaştem adevărul despre toate acestea suntem prea puţini. Cercetările moderne au demonstrat cea mai mare greşeală cu consecinţe grave asupra sănătăţii: dietele sărace în grăsimi. Acestea au condus la creşterea consumului de mâncare nesănătoasă şi de carbohidraţi în aceeaşi măsură. „A mânca grăsimi nu te face gras”- spun National Obesity Forum (NOF) şi Public Health Collaboration, care cer o revizuire a recomandărilor în ceea ce priveşte stilul de viaţă sănătos.

Grăsimile sau lipidele sunt necesare pentru ca procesele metabolice să se desfăşoare în condiţii normale astfel încât sănătatea să fie menţinută în permanenţă. Grăsimile sunt substanţe formate din acizi graşi, gliceride, colesterol, fosfolipide etc, care se găsesc în alimente, dar care pot fi sintetizate şi de corpul omenesc prin transformarea glucidelor, formându-se rezerve energetice sub formă de trigliceride. Contrar concluziilor greşite ale celor care le consideră duşmanii organismului, grăsimile sunt necesare. Sunt importante prin vitaminele pe care le conţin (A,D,E,K), precum şi prin multe funcţii pe care le îndeplinesc, dieteticienii stabilind necesitatea ca raţia zilnică să cuprindă aproximativ 15-25% din calorii.

Problemele apar din cauză că cei mai mulţi dintre noi consumăm prea multe grăsimi, deseori în forme pe care organismul nu le poate prelucra cu uşurinţă. Atenţie mare la ce fel de grăsimi conţin alimentele pe care le consumaţi!

Din punct de vedere al calităţii, grăsimile pot fi împărţite în două mari categorii: sănătoase şi periculoase pentru sănătatea noastră. Grăsimile sănătoase sunt: grăsimi din peşte (macrou, ton, cod, sardine…); grăsimi din surse alimentare de origine vegetală (avocado, seminţe de in, nuci, alune…); grăsimi din uleiul de măsline, rapiţă, palmier etc. Grăsimile periculoase sunt: grăsimi animale saturate din carne grasă; unele produse din lapte (unt, caşcaval, brânză topită); uleiuri vegetale hidrogenate şi parţial hidrogenate (produse de patiserie, produse de cofetărie, fast-food etc).

Consumul cu moderaţie de grăsimi sănătoase are efect benefic asupra sănătăţii. Inima, sistemul imunitar şi, nu în ultimul rând, sistemul nervos au nevoie de aceste grăsimi sănătoase pentru buna lor funcţionare. Reţineţi: sănătatea depinde direct de ceea ce mâncăm. Zahărul este în mare măsură răspunzător de starea noastră de sănătate. Pornind de la premisa că organismul poate transforma zahărul în exces în grăsimi, începeţi prin a scădea frecvenţa cu care consumaţi alimente bogate în zahăr. Păstraţi aceste alimente pentru o ocazie cu totul specială. Deserturile servite mai rar sunt mai aşteptate şi produc mai multă bucurie. O altfel de bucurie trăieşte şi Bogdan acum. La doi ani de la externarea din spital, acesta a transformat experienţa nefericită a îmbolnăvirii într-un triumf incredibil: ”Ultimele analize pe care le-am făcut săptămâna aceasta arătau un organism sănătos şi mai tânăr. Kilogramele au revenit la normal şi inima funcţionează în parametri optimi.”

Iată cât de cooperantă la schimbare este sănătatea, când îţi pui în minte să o îngrijeşti corespunzător! Speranţa mea este că, la fel ca mine, la fel ca Bogdan vei dori şi tu să beneficiezi de un organism cu o funcţionare mai bună. Fie ca această poveste adevărată să te ajute şi pe tine: un exemplu clar de

RĂSTURNARE DE SITUAŢIE!

Carmen Barcan, terapeut