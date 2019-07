De la începutul mandatului de deputat în Parlamentul României, ales pe listele Partidului Social Democrat în circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, din 9 iulie 2018 şi până în prezent, am avut următoarea activitate parlamentară: 35 luări de cuvânt, 31 declaraţii politice, 20 de propuneri legislative iniţiate, din care două au fost promulgate legi, precum şi 43 întrebări şi interpelări.

Fac parte din Comisia permanentă pentru învățământ, știință, tineret și sport, precum şi din Grupurile de prietenie cu Parlamentele din Belgia, Canada, Luxemburg şi Armenia.

LEGI PROMULGATE

1. Legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor;

2. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Alte două propuneri legislative pe care le-am inițiat se află la promulgare:

1.Legea pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;

3. Legea pentru completarea articolului 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

DECLARAŢII POLITICE

Cele 31 de declaraţii politice prezentate până acum în secţiunea specială dedicată acestora din plenul Camerei Deputaţilor au abordat subiecte de actualitate din sfera politică, administrativă şi socială, atât la nivel național, cât și județean.

ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI

Cele 43 de întrebări şi interpelări au adus în atenţia Guvernului şi, în special, a conducerii ministerelor Sănătăţii, Educației și Muncii, problemele cu care se confruntă oamenii, precum și instituțiile publice din județul Bacău.

Întreaga mea activitate poate fi urmărită accesând link-ul http://cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=343&cam=2&leg=2016

Am sentimentul că în primul an din mandatul meu de deputat am reprezentat cu cinste băcăuanii, reușind să fiu aproape de locuitorii județului pe care îl reprezint în Parlamentul României. Tot ceea ce am făcut în acest an mă determină să stau cu fruntea sus în faţa cetăţenilor din județul Bacău şi să continui să îmi fac cât mai bine munca de parlamentar, în folosul oamenilor şi al bunăstării judeţului. Am sprijinit fiecare doleanţă în parte care mi-a fost semnalată din partea populației, şi, atât cât mi-a stat în putere şi în conformitate cu prevederile legii, am ajutat la rezolvarea plângerilor şi sesizărilor primite.

În calitate de membru al Comisiei pentru învățământ, am susținut acordarea sporului de suprasolicitare de 10% pentru directorii care au normă întreagă de predare în învățământul primar și preșcolar, având în acest sens discuții constructive cu doamna ministru al Educației. De asemenea, am conlucrat foarte bine cu autoritățile, respectiv Primăria și Consiliul Județean Bacău, astfel încât proiectele de dezvoltare ale municipiului și județului să poată fi finanțate, și implicit, puse în aplicare.

În calitate de membru al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, am reprezentat Camera Deputaților la al doilea seminar regional privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pentru statele membre ale Grupului Geopolitic 12 Plus, care a avut loc la Lisabona, în perioada 5-6 iunie a.c.. Reuniunea a fost organizată de Uniunea Interparlamentară (UIP) şi Adunarea Republicii Portugalia, cuprinzând două teme de dezbateri extrem de importante pentru viitorul țărilor membre: „Sănătate şi bunăstare”, respectiv „Industrie, inovare şi infrastructură”.

Voi continua proiectele demarate şi în viitoarea sesiune a Camerei Deputaților, deoarece pe fluxul legislativ mai am, împreună cu parlamentarii PSD Bacău, o serie de propuneri benefice pentru îmbunătăţirea vieţii oamenilor, dar şi pentru dezvoltarea judeţului, una dintre acestea fiind proiectul de lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Bacău.

Deputat PSD Bacău,

ELENA HĂRĂTĂU