Raport curent EVERGENT Investments

Raport curent conform: Legii nr. 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.11.2025

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, categoria Premium

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Eveniment important

Convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor în 18/19 decembrie 2025

Consiliul de administrație a hotărât convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor EVERGENT Investments pentru data de 18/19 decembrie 2025, cu ordinea de zi din Convocatorul anexat. La Adunarea generală sunt invitați toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 5 decembrie 2025.

Subiectul principal de pe ordinea de zi a Adunării generale este:

 Aprobarea distribuirii de dividende din rezervele constituite din profitul net al anilor precedenți și a dividendului brut de 0,135 lei pe acțiune.

Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectuează prin Depozitarul Central și agentul de plată Banca Transilvania.

Aprobarea datei de 17 iunie 2026 ca dată a plății dividendului.

Acționarii sunt invitați să consulte toate materialele suport pentru AGOA, disponibile pe website-ul www.evergent.ro începând de luni, 17 noiembrie 2025.

Cătălin Iancu, Director general

Gabriel Lupascu, Ofițer Conformitate