Ramona Verman, calificată la Mondialele de Sală pentru Seniori din Polonia!

Atleta antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău este cea mai tânără participantă la proba de săritură în lungime ce se va desfășura duminică, 22 martie

Next step pentru atleta băcăuană Ramona Elena Verman. În cazul de față, next step este sinonim cu big step. Și înseamnă prezența, în premieră, la un Campionat Mondial de Senioare! Sportiva antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău a obținut calificarea la cea de-a 21-a ediție a Mondialelor de Sală pentru Seniori programată între 20 și 22 martie, în Polonia, având unul din primele 16 rezultate stagionale ale lumii la săritura în lungime, cu mențiune filtrului de doi atleți/ pe țară.

Campioană a Europei U23 en-titre la lungime, Ramona, care are un record personal de 6,69 metri stabilit chiar la începutul acestei luni, atunci când a împlinit și vârsta de 22 de ani, este cea mai tânără concurentă a probei programate duminică, 22 martie, de la ora 11.20.

Băcăuanca, aflată în ultimul său an de Tineret, este și mezina lotului României ce se află în Polonia începând de miercuri, 18 martie. Alături de Ramona Verman, la Mondialele Indoor de la „Kujawsko Pomorsla Arena” din Torun vor mai participa sub tricolorul românesc Rareș Andrei Toader, Alexia Dospin, Alina Rotaru Kottman și Elena Andreea Taloș.

Deși nu face parte din delegația oficială, antrenoarea Ramonei, Aura Balaban a ținut să fie prezentă la Torun alături de eleva sa: „După Europenele U23 de anul trecut, încununate cu medalia de aur, aceasta este cea mai importantă experiență pe care o trăiesc alături de Ramona. Mondialele de Sală din Polonia reunesc nume de prim plan din întreaga lume la toate probele, însă la cum o cunosc pe Ramona, nu cred că va avea complexe de inferioritate, chiar dacă este cea mai tînără concurentă la lungime. Ca și obiectiv, vizăm un nou record personal”, a declarat pentru „Deșteptarea” antrenoarea CSM Bacău, Aura Balaban.