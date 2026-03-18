Răcăciuni: lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere continuă pe strada Atta Constantinescu

Lucrările de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere din comuna Răcăciuni, județul Bacău, continuă conform graficului de execuție, a anunțat primarul Lucian Cheta într-o informare adresată cetățenilor.

Potrivit edilului, intervențiile vizează în prezent strada Atta Constantinescu din satul Răcăciuni, unde se desfășoară lucrări de refacere a șanțurilor. Acestea sunt realizate cu utilaje mecanizate moderne, pe o lungime de 882 de metri liniari.

Primarul a apreciat ritmul și calitatea execuției, mulțumind constructorului pentru seriozitatea de care dă dovadă în implementarea proiectului. Valoarea totală a investiției se ridică la 9.734.000 de lei, fără TVA.

În paralel, administrația locală anunță continuarea lucrărilor în cadrul proiectului CNI Berendești, precum și reluarea altor proiecte aflate în desfășurare pe raza comunei.

Autoritățile fac apel la cetățeni să respecte indicațiile constructorilor în zonele afectate de lucrări, pentru a permite desfășurarea intervențiilor în condiții optime.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, a transmis primarul comunei Răcăciuni.