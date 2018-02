Nu e un secret pentru nimeni că intenția conducerii locale a PSRo de a-i elimina pe cei doi consilieri rebeli, Eusebiu Diaconu și Romică Botoi, a fost generată de faptul că aceștia au votat alături de majoritate anumite proiecte de interes local. PSRo se aliase cu PNL în încercarea de a bloca inițiativele PSD la nivel local. Motivul este simplu: politică. Așadar, cei doi consilieri sunt dați afară din partid și, pierzându-și calitatea de membri ai formațiunii politice, partidul a cerut și obținut un ordin de încetare a mandatelor din partea prefectului. Formal, ordinul este blocat de întreruperea ședinței în care plenul consiliului local trebuia să ia act de eliminarea celor doi. În aceeași ședința, însă, consilierii au luat act de demisia Elenei Cosma, tot de la PSRo. Ea părăsea Consiliul local pentru un mandat la Consiliul județean. Numai că, surpriză! Consilierii demiși contra-atacă și susțin că PSRo nu mai există de anul trecut, prin urmare nu puteau fi demiși. Asta e mai puțin important, meciul încă se joacă. Dar, relevant este că demișii, împreună cu un fost lider al partidului, înștiințează prefectul că Cristinel Manolache era formal demis din partid încă de acum un an de zile, de când a candidat pentru PMP. Prefectul emite ordin de încetare a mandatului și în cazul acestuia. Dacă săptămâna următoare s-ar convoca o ședință extraordinară de consiliu în care să se ia act de cele două ordine ale prefectului, care deocamdată au rămas valabile, întreaga configurație a Consiliului se schimbă. Practic, toți consilierii aleși pe listele PSRo dispar, nemaiputând fi înlocuiți cu supleanți, deoarece partidul s-a dizolvat. Din 23 de consilieri se ajunge la 19 ceea ce înseamnă că actuala coaliție aflată la Putere (PSD+ALDE+PMP) va avea majoritatea de două treimi (13 voturi), făcând inutil jocul la offsaid al PNL. Liberalii nu doar că nu vor mai putea să se împotrivească nici unui proiect de hotărâre, dar nici nu vor mai putea spera că vor putea adopta un proiect propus de ei deoarece au declarat război total PSD. Liberalii s-au pus mereu de-a curmezișul, uneori în mod gratuit, la proiectele PSD. De la parcarea supraetajată de la autogară (la care au votat pentru strategia care o prevedea, dar împotriva realizării parcării), scoaterea la licitație a tarabelor goale din piețe, până la proiectul referitor la iluminatul public sau la problema societății de servicii publice. La ultima ședință au votat chiar împotriva îndreptării unei erori de formulare dintr-o hotărâre. Va fi foarte greu să se realizeze o reconciliere între PSD și PNL, în cazul în care vreuna dintre formațiuni chiar ar dori acest lucru. 0 SHARES Share Tweet

