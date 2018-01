Este interesantă maniera în care o seamă de cetățeni extrem de nervoși cer arderea pe rug în piața publică a jandarmului care a reacționat atunci când un protestatar a încercat să spargă cordonul forțelor de ordine. Nu vorbesc doar de faptul că acei cetățeni care au încercat să treacă de cordonul jandarmilor se aflau în ilegalitate, participând la un protest neanunțat oficial și neautorizat. Vorbesc de dublul standard care este impus de acești cetățeni, care, atunci când un protestatar a lovit cu boxul un bătrân în față, au făcut zid virtual în jurul său, apărându-l pe motiv că “a fost provocat”. Desigur, o mare parte din vină pentru situație aparține Jandarmeriei care, de o bună bucată de vreme, a devenit o domnișoară de pension. Păi, să ne amintim, pe vremuri, ce campionate de maraton făceau jandarmii cu protestatarii la Pungești! Cum au impus starea de asediu într-o localitate și cum amendau cetățenii care ieșeau din case ca să meargă la buda din curte pe motiv că au ieșit din casă după ce s-a dat “Stingerea”. Să ne amintim și de negocierile cu protestatarii din iarna lui 2012, când, cel puțin în Bacău, li se amintea în permanență că mitingul nu este autorizat și că se încalcă legea. Încă de la #Colectiv, Jandarmeria a uitat că are datoria să impună legea. A permis manifestații neautorizate, a permis blocarea străzilor. Era de așteptat să se ajungă la momentul în care unii protestari să ștergă pe jos cu jandarmii. A protesta este un drept constituțional. Că-mi place sau nu-mi place tema protestului, nu am dreptul să cer interzicerea acestuia. Ca să fie clar! Oricine are dreptul să iasă la miting pe ce temă vrea mușchii săi. Dar cu niște condiții. Condiții care sunt scrise în lege. Să nu blocheze drumurile, de exemplu. Să anunțe oficial autoritatea locală de desfășurarea mitingului și cine îl organizează. Pentru că un miting nu se organizează oricum, are nevoie, de exemplu, de oameni de ordine care să împiedice degenerarea manifestării, să scoată provocatorii, să nu permită încălcarea legii. Și să nu-mi spuneți acum că aceste mitinguri au fost “spontane”, și, prin urmare nu trebuiau autorizate. Că un miting “spontan” nu se anunță pe Facebook cu săptămâni înainte. 0 SHARES Share Tweet

