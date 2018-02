În ciuda faptului că avea majoritatea de două treimi necesară promovării proiectului de hotărâre prin care Societatea de Servicii Publice primea în administrare o parte a domeniului public, coaliția majoritară nu a putut promova proiectul în ședința extraordinară de astăzi a consiliului local. Este a treia oară când proiectul este respins, însă, de dată această hotărârea a căzut deoarece un membru al coaliției majoritare a votat împotriva. În ședința de astăzi, ca urmare a ordinului prefectului, prin care Cristinel Manolache își pierdea mandatul, majoritatea de două treimi necesară trecerii proiectului era de 13 consilieri, fix cât numără coaliția PSD-ALDE-PMP. Cum consilierii PNL au anunțat din nou că nu votează iar independentul Ghinghes, după ce i-a criticat pe liberali pentru frica de trădare, și-a anulat votul în public, calculul arăta că proiectul poate fi adoptat. În urmă votului secret, însă, din cele 14 voturi, doar 12 au fost pentru, prea puține pentru ca proiectul să fie adoptat.

Este foarte posibil ca proiectul să figureze, din nou, pe lista ședinței ordinare de luni, 20 ianuarie. Apariție surpriză O apariție surprinzătoare la începutul ședinței de consiliu de astăzi a fost cea a fostului viceprimar Laurian Lucas. Acesta s-a salutat cu consilierii și angajații primăriei și a ieșit din sala imediat după ce ședința a început și s-a văzut clar că Cristinel Manolache lipsește. 4 SHARES Share Tweet

