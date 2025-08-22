Proiectul național #sigurantaonline a poposit la Blues in the Garden Festival Dărmănești

Joi, 21 iunie, la ora 12.00, proiectul național #sigurantaonline a ajuns la Blues in the Garden Festival Dărmănești, unde copiii și tinerii au participat la un atelier dedicat informării și prevenirii în domeniul siguranței online și al criminalității informatice.

Atelierul a fost organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în parteneriat cu Blues in the Garden Festival Dărmănești și Ambasada Elveției, în cadrul campaniei naționale „Vigilența face diferența!”.

Cu această ocazie, participanții au descoperit benzile desenate Webster, o serie care ilustrează situații reale pe care oricare dintre membrii unei familii le poate întâlni în mediul digital: de la escrocherii și tentative de șantaj, la dependența de ecrane, site-uri cu conținut neadecvat și diverse alte înșelătorii online.

Plecând de la aventurile familiei Webster, copiii și tinerii au aflat cum să reacționeze responsabil în fața unor astfel de pericole și au primit sfaturi practice pentru a evita capcanele internetului.

În cadrul întâlnirii, polițiștii au subliniat principalele forme de abuzuri online – de la mesaje sau comentarii amenințătoare, cereri de imagini intime și furt de date personale, până la folosirea fotografiilor pentru umilire sau șantaj – și au încurajat tinerii să blocheze și să raporteze persoanele suspecte, să păstreze dovezile și să ceară ajutorul părinților sau al autorităților.

Totodată, au fost oferite recomandări utile pentru o navigare sigură: evitarea rețelelor Wi-Fi nesecurizate, protejarea locației personale, utilizarea autentificării biometrice, atenție la concursuri și link-uri suspecte sau la QR code-uri necunoscute.

Evenimentul a subliniat faptul că siguranța digitală depinde de vigilența de zi cu zi, iar informarea corectă și responsabilă rămâne cel mai bun scut împotriva riscurilor din mediul online.