Întrucât situația o impune, Teatrul Municipal „Bacovia” își propune să fie alături de spectatorii fideli până în luna mai, pentru a face șederea acasă mai plăcută și, din acest motiv, va difuza trei spectacole online, în zilele de vineri (ora 18.00), sâmbătă (ora 11.00) și duminică (ora 18.00).

„Din momentul în care întâlnirile cu publicul au fost sub un anumit control, am gândit că TMB trebuie să rămână aproape de public și am căutat soluții pentru ca aceste întâlniri să aibă totuși loc. Am deschis programul de Teatru Online în 20 martie. Ne adresăm atât adulților, cât și copiilor, mai ales că noi avem două trupe. Am început proiectul adresându-ne elevilor de liceu, elevilor care urmează să susțină examenul de BAC și am propus din repertoriu spectacolele ai căror autori se regăsesc în programa școlară. Astfel, s-au putut viziona «Baltagul», «Romanul adolescentului miop»”, «D-ale Carnavalului». Vom aduce în prim-plan și spectacolele inspirate din dramaturgia universală”, a declarat managerul Eliza Noemi Judeu.

Spectatorii băcăuani îi pot revedea și asculta pe actori, întrucât aceștia participă la proiectul „Povestea mea, povestea ta”, aducând publicului povești, fabule, poezii, în diferite ipostaze artistice. „Pentru luna aprilie, actorii au pregătit fiecare o poveste, vor fi două povești pe zi redate pe pagina de Facebook a teatrului. Practic, TMB și-a mutat cele două programe, «Hai și tu la Teatrul Meu» și «Tu și Teatrul» în spațiul online. Este un bun prilej pentru ca spectatorii care trebuie să stea în casă, să stea în casă cu plăcere și să împărtășească bucuria de a transmite gânduri, emoții, stări”, a mai spus managerul teatrului.

Așadar, spectatorii au toate motivele să urmărească activitatea online, simplu și gratuit, de acasă. Până la momentul la care vor putea, din nou, să intre în sala de spectacole.

„Eu aș vrea să doresc spectatorilor o revenire spectaculoasă în sălile de spectacol. Să ne întâlnim cât mai repede, pentru că teatrul nu se poate fără Măria sa, Spectatorul. Mărturisesc că este trist ca ei să nu ne audă respirația, să nu ne vadă privirea, să nu ne simtă sufletul, e greu și pentru noi să nu le simțim aplauzele, care înseamnă recunoaștere, dar sperăm că acastă situație se va termina cu bine pentru toată lumea și ne vom revedea cât mai curând”, a conchis Eliza Noemi Judeu.

Iată spectacolele următoarelor zile:

– Vineri, 24 aprilie, „A XII-a noapte”, după William Shakespeare, regia Răzvan Dincă;

– Sâmbătă, 25 aprilie, „Ronț, ronț Shakespeare”, scenariul și regia Valentin Dobrescu;

– Duminică, 26 aprilie, „Miss Julie”, după August Strindberg, regia Dumitru Lazăr Fulga.

– Vineri, 1 mai, „Opt femei”, după Robert Thomas, regia Gheorghe Balint;

– Sâmbătă, 2 mai, „Dumbrava minunată”, după Mihail Sadoveanu, regia Oana Leahu;

– Duminică, 3 mai, „Play Strindberg”, după Friedrich Durrenmatt, regia Dumitru Lazăr Fulga.