Programul pentru Digitalizarea IMM-urilor se amână, din nou

La 1 februarie, firmele care ar fi dorit să-și digitalizeze activitățile cu bani de la stat, ar fi trebuit să se înscrie în programul de granturi cu fonduri europene. Termenul, însă, a fost amânat pentru a doua oară de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Încă, din 2020, când a apărut ideea acestei oportunități de finanțare, au intervenit mai multe sincope în derularea Programului, schimbându-se inclusiv sursa inițială de finanțare.

De data aceasta, noua amânare a fost adoptată în scopul modificării, pentru a doua oară, a ghidului oficial de finanțare. Decizia a fost adoptată după ce unii consultanți și potențiali beneficiari au reclamat o serie de neclarități în documentele oficiale. Reținem că, pe la începutul anului, MIPE a mai fost nevoit să schimbe o dată ghidul specific. Prin urmare, sesiunea de înscrieri în cadrul Programului va debuta pe 15 februarie, ora 10.00, ultima cerere putând fi înregistrată pe 18 aprilie 2023, ora 24.00. Cererile de finanțare vor fi transmise on-line, prin utilizarea platformei https://proiecte.pnrr.gov.ro. Trebuie spus că mult-așteptatul program a mai suferit și în trecut amânări, încă de la apariția acestei oportunități de finanțare, în 2020, când, de altfel, a fost și schimbată sursa de finanțare.

Actualizări esențiale

Cert este că, în etapa următoare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene urmează să publice cuvenitele modificări în conținutul ghidului specific. Se vor face actualizări esențiale atât în etapa de pregătire a proiectelor, cât și în cea de evaluare, contractare și implementare. Mai exact, se aduc clarificări în ceea ce privește fluxurile financiare din cadrul proiectelor (inclusiv numărul de cereri de transfer), precum și precizări suplimentare privind formulele de calcul – inclusiv actualizarea documentului excel cu formulele de calcul. În plus, va fi pusă la dispoziție metodologia privind încadrarea întreprinderilor în categoria IMM, precum și metodologia privind îndeplinirea criteriilor DESI – Indicele economiei și societății digitale – în urma implementării proiectului de digitalizare. Nu în ultimul rând, va fi prezentat și modelul orientativ al Contractului de finanțare.

Cofinanțare de 10%

Reamintim că prin această finanțare, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii vor putea primi granturi de câte 20.000-100.000 de euro pentru a-și digitaliza activitatea. În total, IMM-urile au la dispoziție un fond de aproape 350 de milioane de euro. Sprijinul de stat va putea acoperi cel mult 90% din cheltuielile eligibile ale întreprinderilor, diferența de 10% urmând a fi asigurată de solicitant. Cu banii primiți de la stat, se vor putea cumpăra hardware TIC (tehnologia informației și a comunicațiilor), dar și echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale, pentru dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA (robotic process automation), precum și tehnologii blockchain, sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality. În plus, sunt eligibile și achiziționarea unui site de prezentare, achiziția de servicii de tip cloud și IoT (internet of things), instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC sau pentru consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Vânzările on-line, mai mult de 1% din cifra de afaceri totală

Una dintre condițiile esențiale impuse celor care vor să beneficieze de acest ajutor nerambursabil este ca solicitanții să aibă calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri), înființate până cel târziu la data de 31decembrie 2021. Totodată, solicitantul trebuie ca, la finalul implementării proiectului, să aibă mai mult de jumătate din angajați care să folosească, în scopuri de afaceri, calculatoare conectate la internet (câte un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul). În plus, trebuie și ca vânzările on-line să fi reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală, iar vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului) etc.