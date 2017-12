În această perioadă, programul de lucru la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor se desfășoară … normal. Excepție fac zilele de 25, 26 decembrie 2017, respectiv, 1 și 2 ianuarie 2018, fiind vorba de zilele libere legale. Lista programărilor dusă chiar la patru luni diferență de proba orală, este inclusiv efectul deficitului de personal existent la nivelul SPCRPCÎV. Se pare că, în ceea ce privește completarea grilei de personal a fost demarată procedura de ocupare a posturilor vacante. În Bacău, la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor sunt libere patru posturi. În prezent, doar 19 funcționari sunt la lucru, dintr-o grilă de 23 de angajați. PUBLICITATE Programări pentru 2018 Cei care au fost admiși la proba orală în vederea obținerii permisului de conducere auto, vor susține proba practică în perioada martie-aprilie 2018. Programările oficiale pentru viitorii șoferi (cat B), care își testează abilitățile practice pe străzile municipiului Bacău, au ajuns la data de 30 martie 2018. Pentru oneșteni, ultimele date furnizate de Instituția Prefectului județului Bacău arată că aceștia s-au programat inclusiv pentru data de 28 martie 2018, iar moineștenii au ajuns cu programările la 19 martie 2018. Persoanele care susțin examen pentru cat. C,CE, trebuie să știe că programările pentru municipiul Bacău au trecut de ziua de 15 februarie 2018, iar în municipiul Onești s-a ajuns deja la 4 aprilie 2018. Băcăuanii care doresc un permis de conducere pentru cat. D, au ca dată orientativă pentru municipiul Bacău ziua de 15 februarie 2018, iar pentru Onești a fost avansată data de 17 ianuarie 2018. În ceea ce privește programările on-line pentru preschimbarea permisului de conducere, acestea se fac de pe o zi pe alta. Programarea on-line pentru a înmatricula/transcrie un drept de proprietate al unui autovehicul a ajuns la 25 ianuarie 2018, iar programările on-line pentru autorizații provizorii de circulație ajunseseră zilele trecute la jumătatea lunii decembrie 2017. Datele furnizate de SPCRPCÎV au caracter orientativ, putând suferi modificări de la o zi la alta. 0 SHARES Share Tweet

