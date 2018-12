În fiecare zi de sâmbătă, de aproape o lună, la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău se desfășoară un cerc de informatică pentru elevii de peste 14 ani. Organizator: Asociația EduSoft. Denumirea aleasă pentru acest curs, „Programare cu răbdare”, le sugerează participanților că în domeniul informaticii nu se pot obține rezultate decât dacă ai răbdare, ești perseverent și muncitor.

La prima întâlnire au participat 140 elevi, dar acum sunt înscriși peste 200 elevi din liceele băcăuane și chiar din împrejurimi (Târgu Ocna, Onești, Adjud, Roman etc). „Ne așteptam la câțiva copii, dar fiind așa mulți, am organizat deschiderea cercului în sala de sport a liceului, fiind singurul spațiu suficient de încăpător. Am gândit acest proiect în contextul în care numărul de ore din școală este insuficient pentru a stârni interesul elevilor pentru informatică și pentru a-i pregăti pentru o carieră în domeniul IT, un domeniu care evoluează foarte rapid”, ne-a declarat prof. dr. Bogdan Pătruț, de la Facultatea de Informatică a Universității „Al.I.Cuza”, inițiatorul cercului.

La deschiderea cursului, copiii i-au întâlnit pe primii invitați speciali. Aceștia au fost doi tineri foști bursieri Facebook și Google, Petru Trîmbițaș și Bianca Costin de la WellCode (Cluj), un start-up care și-au propus să-i învețe pe participanți programarea de la zero.

Activități didactice cu invitați speciali

Echipa care se ocupă de elevi este foarte mixtă și în continuă creștere. Sunt implicați foști angajați ai companiilor mari precum Google, Amazon, Twitter sau Facebook, dar și ai unor companii IT locale (precum ISSCO sau Cirro Solutions). Plecând de la ideea că elevii sunt diferiți și pot fi atrași de diferite domenii ale informaticii (algoritmică, grafică, proiecte complexe, crearea de jocuri, web-design etc.), aceștia au fost grupați în mai multe grupe.

Printre invitații speciali sunt și Paul Diac, fost angajat Twitter și Facebook, care pregătește olimpici la informatică, dr. Simina Brânzei, profesor asistent de informatică la Universitatea Purdue, SUA, și Camelia Tănase (Ciocan), pe care mulți elevi o îndrăgesc, ea fiind și instructor de dans sportiv la Adamas.

Sâmbăta trecută, pe 8 decembrie, printre invitați s-a numătat Irina-Mădălina Bejan, o tânără cu experiență la Google, Gemini CAD Systems și Sprocket, director la Girls Who Code – Iași și ambasador la Girls in Tech, care le-a prezentat elevilor cum se realizează jocuri video 3D. Andrei Netedu, colegul Irinei, a pregătit pentru grupa de performanță câteva probleme dificile, date la olimpiadele de informatică. A fost prezentă și Ioana Rădulescu, care le-a vorbit celor prezenți despre etapele realizării unui proiect, urmând ca la a doua întâlnire cu elevii băcăuani să facă o aplicație concretă, punându-i să rezolve diferite sarcini în echipe.

Organizatorii invită studenți și cadre didactice din centrele universitare din țară sau străinătate, precum și specialiști din industria IT, pentru a realiza activități didactice cu elevii participanți la cerc.

„Programare cu răbdare” este o inițiativă a Asociației EduSoft, care promovează educația STEM în rândul copiilor și tinerilor. Proiectul este derulat în colaborare cu Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău și cu diverse organizații care sprijină educația în domeniul IT. Detalii despre activitatea cercului „Programare cu răbdare” se găsesc la http://programarecurabdare.ro, iar înscrierile se fac online la http://programarecurabdare.ro/index.php/inscriere/