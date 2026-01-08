Program amplu de «Ziua Culturii Naționale»

Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău celebrează Ziua Culturii Naționale, pe 15 ianuarie 2026, cu un program amplu și articulat, ce reunește vernisaje, un recital pianistic de excepție și un eveniment editorial: lansarea unui volum de autor – o celebrare plurivalentă a creației românești contemporane.

Programul debutează la ora 12:00, la Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”, cu vernisajul expoziției „Arta, oglindă a lumii”, realizată de elevii claselor V-XII, specializările arte plastice și arhitectură, ai Colegiului Național de Artă „George Apostu” din Bacău, sub coordonarea profesorilor de specialitate: Luminița Radu, Bianca-Andreia Rotaru, Mihaiela Craiu, Geanina Ivu-Vlad, Mădălina-Alexandra Șolot, Katy Andries, Florența Bogdan, Adriana Cristina Busuioc, Oana Gârbea și Loredana Metu. Manifestarea artistică, ajunsă la cea de-a doua ediție, este parte din Proiectul Educațional Cultural Artistic „ENVIRONMENT ART”. Inițiativa oferă tinerilor creatori oportunitatea de a-și expune viziunile plastice, dezvăluind o maturitate artistică remarcabilă și o înțelegere profundă a limbajului vizual contemporan.

Un moment artistic cu o încărcătură emoțională aparte va fi susținut de Grupul de tineri „Anastasia” – chitară, din cadrul Parohiei Buna Vestire din Bacău, sub îndrumarea prof. Elena Ciubotaru și a preotului Marian Vătămănescu.

Seara, de la ora 19:00, publicul este invitat la un recital extraordinar susținut de pianistul Cătălin Răducanu, eveniment realizat în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu”. Absolvent al Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” și al Universității Naționale de Muzică din București, unde astăzi profesează ca lector universitar, Cătălin Răducanu este un muzician complet: solist, pedagog, dar și creator de concepte artistice originale. A colaborat în spectacole cu nume mari ale scenei românești precum Horațiu Mălăele, Emilia Popescu, Rodica Mandache sau Mihai Mălaimare. Este membru al grupului „Violoncellissimo”, condus de Marin Cazacu, și protagonistul proiectului „Un artist, un pian și un țambal”, prin care explorează clasicul, jazzul și folclorul într-o formulă inedită.

În program, lucrări de J.S. Bach, J. Haydn, R. Schumann, C. Debussy, D. Shostakovich, G. Enescu și improvizații pe teme românești.

În aceeași seară va avea loc și lansarea volumului „Policromii” semnat de Sebastian Crăciun, eveniment realizat în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România. Volumul, apărut la Editura Babel din Bacău, este a doua carte de interviuri a jurnalistului Sebastian Crăciun, realizator Radio România Cultural și PR al Uniunii Artiștilor Plastici din România, și cuprinde 30 de mărturii ale unor personalități de primă valoare din lumea artelor vizuale românești, cu o prefață semnată de criticul de artă Marius Tița.

Apariția acestui volum sprijină campania „Viitorul artei”. Toate încasările rezultate din donații se vor transforma în premii pentru tinerii artiști plastici, la Concursul „Martha Bibescu”, organizat de Asociația Pro Valores la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, în luna aprilie 2026.

Biletele pentru recitalul de pian se găsesc la: myticket.ro, entertix.ro și Centrul de Cultură „George Apostu”.